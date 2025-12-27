

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، سرهنگ دوم کمیل ابراهیمی با اشاره به طرح پاکسازی نقاط آلوده گفت: این طرح در سطح حوزه ماموریتی کلانتری ۱۱ و پاسگاه‌های بخش از ساعت ۷ تا ۲۱ توسط پرسنل و پلیس‌های تخصصی این فرماندهی اجرا شد.

وی با اشاره به اینکه با اجرای پاکسازی نقاط آلوده، ۳ کیلو انواع مواد مخدر کشف شد و اعضای باند حفار کنندگان غیر مجاز دستگیر شدند افزود: کشف ۴ دستگاه گنج یاب، دستگیری ۵ نفر از افراد مجلوب، دستگیری ۳ نفر معتاد متجاهر، دستگیری سارق اماکن خصوصی، توقیف ۳ خودرو با تغییر وضعیت و خلاف قانون و اعمال ۱۷۹ فقره اعمال قانون جرایم رانندگی در سطح شهرستان با اجرای این طرح بود.

فرمانده انتظامی سیاهکل با اشاره به این که متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند، گفت: پلیس همواره مصمم است با هرگونه فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر که امنیت و سلامت جوانان و نوجوانان را مورد تهدید قرار می‌دهد، برخورد کند.