دیدار تیمهای پیکان تهران و خیبر خرمآباد با نتیجه تساوی به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت ۱۵:۳۰ امروز (شنبه) با دیدار تیمهای پیکان و خیبر خرمآباد در ورزشگاه شهدای پاس قوامین پیگیری شد که در پایان به نتیجه تساوی بدون گل و تقسیم امتیاز انجامید.
وحید زمانی قضاوت مسابقه پیکان - خیبر خرمآباد را بر عهده داشت. او در این بازی به امید فهمی، فراز امامعلی و مهدی نجفی از پیکان و مهدی گودرزی و عرفان معصومی از خیبر کارت زرد نشان داد.
با این تساوی تیم پیکان در پایان نیمفصل نخست، از ۱۵ بازی خود ۱۵ امتیاز به دست آورد و در جایگاه دوازدهم جدول قرار گرفت. تیم خیبر نیز با ۲۱ امتیاز در جایگاه ششم جدول ایستاد. شاگردان رحمتی در تیم خیبر در صورت برتری در این بازی میتوانستند تا رده چهارم جدول صعود کنند.