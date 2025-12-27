پخش زنده
امروز: -
مهلت ثبتنام شرکت در آزمون استخدامی دانشجوی مهارتآموز وزارت آموزش و پرورش سال ۱۴۰۴ فردا پایان مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: متقاضیانی که تاکنون موفق به ثبت نام در این آزمون نشدهاند، میتوانند تا پایان فردا یکشنبه هفتم دی ثبتنام کنند.
متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعۀ دقیق دفترچه راهنمای ثبتنام و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاعرسانی این سازمان به نشانی sanjesh.org مراجعه و برای ثبتنام اقدام کنند.
همچنین متقاضیانی که پیش از این ثبتنام کردهاند، میتوانند اطلاعات خود را ویرایش کنند. آزمون استخدامی دانشجوی مهارتآموز وزارت آموزش و پرورش سال ۱۴۰۴، پنجشنبه ۱۶ بهمن برگزار میشود.
این آزمون از میان دانشجویان سال آخر مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد برای بهکارگیری ۳ هزار نفر در مشاغل هنرآموزی برگزار میشود.
حداکثر سن مجاز برای شرکت در این آزمون در مقطع کارشناسی۲۶ سال و در مقطع کارشناسی ارشد ۲۸ سال است و برای افراد متأهل دارای فرزند، به ازای هر فرزند (حداکثر دو فرزند)، یک سال به سقف سنی افزوده میشود.