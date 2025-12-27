به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرمانده سپاه ناحیه شهرستان زاوه گفت: در قالب طرح ملی سردار شهید محمد حجازی از خرداد ماه تاکنون ۸ میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان تجهیزات در اختیار ۱۳۴ پایگاه‌ بسیج این شهرستان قرار گرفته است.

سرهنگ پاسدار علی صبوری افزود: برای هر پایگاه حدود ۶۵ میلیون تومان تجهیزات از محل اعتبارات آماد و پشتیبانی سپاه امام رضا (ع) تأمین و هزینه شده است.

وی ادامه داد: تهیه ۲۸ عدد میز تنیس روی میز، ۹۰ عدد تفنگ بادی، ۳۵ عدد میز فوتبال دستی، ۱۴ دستگاه بازی PS5، ۸ تلویزیون هوشمند ۵۰ اینچ، ۱۶ تبلت مدل A9، ۱۰ رایانه کامل و ۵ لپ‌ تاپ، ۲۷ میز رایانه، ۳۳ ویدئوپروژکتور، ۵۱ دستگاه صوت سیار و یخچال، کولر آبی، فرش، موکت، صندلی، فایل فلزی، جاروبرقی و ترموس چای از جمله تجهیزات تأمین‌ شده برای این پایگاه ها است.

صبوری یادآور شد: «طرح ملی سردار شهید محمد حجازی از خردادماه آغاز شده و روند توزیع تجهیزات تاکنون ادامه داشته است. این اقدام با هدف پشتیبانی همه‌ جانبه از پایگاه‌ های بسیج و تقویت ساختارهای اجرایی آن‌ ها انجام شده است.