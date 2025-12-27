به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛دیدار تیم‌های والیبال بانوان فولاد مبارکه سپاهان و پدیده صنعت اوج گلپایگان در چارچوب هفته پنجم لیگ برتر عصر امروز در سالن ملت اصفهان برگزار شد.

سپاهانی‌ها که پیش از شروع این دیدار با کسب سه پیروزی و متحمل شدن یک شکست، ۹ امتیازی بودند و در رده دوم جدول قرار داشتند؛ ست نخست این دیدار با حساب ۲۵ بر ۱۳ به سود خود به پایان رساندند.

در ست دوم نیز سپاهان ۲۵ بر ۱۷ به برتری دست‌یافت در آستانه کسب یک پیروزی دیگر قرار گیرد؛ در ست سوم با این که مهمان گلپایگانی چیزی برای ازدست‌دادن نداشت، اما باز هم نتوانست کاری پیش ببرد و طلایی پوشان این ست را با حساب ۲۵ بر ۱۵ از آن خود کردند تا در نهایت با نتیجه قاطع ۳ بر صفر فاتح میدان شوند.