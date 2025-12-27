پخش زنده
کنگره ملی شهدای البرز که از ۲۵ آذر ماه، یاد وخاطره ۵ هزارو ۵۸۰ شهید سرافراز استان را روایت کرد،در اجلاسیه پایانی خود، میزبان خانواده معظم شهدا، اقشار مختلف مردم و بسیاری از تلاشگران عرصه دفاع و مقاومت بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، رویداد بزرگ فرهنگی کنگره ۵۵۸۰ شهید استان با استقبال گسترده و کمنظیر مردم که از ۲۵ آذرماه آغاز شده و امروز با برگزاری اجلاسیه پایانی به ایستگاه آخر رسید.
کنگره ملی ۵۵۸۰ شهید استان البرز حاصل حدود ۲۱ ماه فعالیت مستمر است که از سطح استان آغاز شده و از ابتدای سال ۱۴۰۳ وارد مرحله برگزاری اجلاسیههای پایانی شده است، این اجلاسیهها از ۲۵ آذرماه در سالن ۶ هزار نفری انقلاب آغاز شده و با حضور پرشور و حماسی مردم استان همراه بوده است.
بخشی از این برنامهها به اجلاسیههای قشری اختصاص دارد که در چند شب اخیر شاهد برگزاری اجلاسیه دانشآموزی بودیم؛ بهطوریکه طی دو روز گذشته، ۱۰ هزار دانشآموز دختر استان در این مراسم حضور یافتند.
روز پنجم دیماه نیز اجتماع بزرگ قرآنیان برگزار میشود که با اجرای برنامه «محفل»، کنگره شهدای استان البرز با قرآن کریم به پایان خواهد رسید.
استقبال مردم نشان میدهد برنامههایی که با محوریت هنر و فرهنگ ایثار و شهادت برگزار میشود، مورد توجه جامعه قرار میگیرد و همین حضور و علاقه مردم به شهدا، بزرگترین دلگرمی برای خادمان این مسیر است.