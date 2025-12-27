فرماندار شهرستان فیروزکوه در جلسه کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی، با تأکید بر ماهیت مشورتی این کارگروه، خواستار انسجام مدیریتی، شفاف‌سازی فرآیندها و رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و گردشگری شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابوالفضل زمانی‌نژاد فرماندار فیروزکوه در این جلسه با اشاره به ماهیت مشورتی کارگروه هدف از برگزاری آن را استفاده از نظرات تخصصی مدیران و ترسیم مسیر روشن برای تصمیم‌گیری‌های آتی در حوزه‌های آب، کشاورزی و منابع طبیعی عنوان کرد و گفت: این جلسه فرصتی برای همفکری، تعیین خط‌مشی‌ها و پرهیز از تکرار خطاهای احتمالی گذشته است تا بتوانیم با انسجام بیشتر، خدمات مطلوب‌تری به مردم ارائه دهیم.

وی با اشاره به برگزاری جلسه شورای اداری و پیش‌بینی جلسات کمیته برنامه‌ریزی در هفته‌های آینده افزود: پیگیری مصوبات سفر، پروژه‌های عمرانی و برنامه‌ریزی منسجم برای ماه‌های پیش‌رو از اولویت‌های مدیریت شهرستان است و انتظار می‌رود دستگاه‌ها با هماهنگی کامل، نقش مؤثری در تحقق این اهداف ایفا کنند.

فرماندار فیروزکوه یکی از دغدغه‌های اصلی مدیریت شهرستان را نحوه مواجهه با سرمایه‌گذاران دانست و تصریح کرد: سرمایه‌گذاران در حوزه‌هایی مانند کشاورزی و گردشگری پس از طی فرآیندهای مختلف، نباید در انتهای مسیر با پاسخ‌های منفی و غیرشفاف مواجه شوند و ضروری است از همان ابتدا ضوابط و محدودیت‌ها به‌صورت شفاف اعلام و یک گردش‌کار مشخص و واحد برای صدور مجوزها تعریف شود تا از اتلاف وقت و سرمایه جلوگیری شود.

زمانی‌نژاد همچنین با اشاره به چالش تداخلات اراضی میان دستگاه‌هایی نظیر منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: این تداخلات موجب سردرگمی متقاضیان شوراهای روستایی و سرمایه‌گذاران بومی شده و لازم است با بررسی ریشه‌ای و کارشناسی، هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

وی با تأکید بر لزوم پاسخگویی مدیران نسبت به عملکرد مجموعه‌های تابعه خود، اظهار داشت: در صورت وجود هرگونه کارشکنی، ناهماهنگی یا مانع‌تراشی در زیرمجموعه دستگاه‌ها، مدیران موظفند موضوع را صریحاً اعلام کنند تا تصمیمات لازم اتخاذ شود چرا که هدف اصلی، جلوگیری از معطل ماندن کار مردم و افزایش رضایتمندی عمومی است.

فرماندار فیروزکوه در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه‌های عمرانی در آستانه دهه مبارک فجر اشاره کرد و گفت: پروژه‌هایی که در شرف اتمام یا بهره‌برداری هستند باید با جدیت پیگیری شوند و در صورت وجود موانع دستگاه‌های اجرایی موضوع را مطرح کنند تا فرمانداری پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

وی در پایان با اشاره به اهمیت پیگیری مصوبات سفر و موضوعات مرتبط با آبرسانی و زیرساخت‌ها بر استمرار این جلسات مشورتی و استفاده از ظرفیت فکری مدیران شهرستان تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد با همدلی و هماهنگی مشکلات موجود مرتفع و مسیر توسعه پایدار شهرستان هموار شود.