استاندار تهران با اشاره به ظرفیت ویژه مراکز دانشگاهی تهران گفت: این مراکز دانشگاهی برای کشور بی‌نظیر و فرصت بی‌بدیلی است زیرا این کلانشهر به عنوان پایتخت کشورمان از ظرفیت مهم دانشگاهی برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدصادق معتمدیان روز شنبه در نشست با وزیر علوم و مدیران دانشگاه‌های تهران گفت: می‌توان برای مدیریت درست و کاهش مشکلات پایتخت از جمله ترافیک و آلودگی هوا از ظرفیت مراکز دانشگاهی استفاده کرد.

وی ادامه داد: دولت چهاردهم معتقد به فعالیت و ظرفیت دانشگاهی دارد و مراکز دانشگاهی تهران ویژه و ممتاز است.

استاندار تهران با بیان اینکه بهترین دانشگاه‌های کشور و بهترین نخبگان و اساتید در این شهر قرار دارند گفت: ارتباط دانشگاه‌ها با حوزه وزارت علوم و وزارت بهداشت در گذشته نزدیک نبوده، اما امروز با تغییر حکمرانی در استان‌ها سعی داریم تعاملات و هم‌افزایی را برقرار و افزایش دهیم و یکی از اولویت‌های ما در دولت چهاردهم تغییر نوع حکمرانی در تهران است که بخشی از آن در حال انجام است.

به گفته وی، موضوع حریم شهر تهران مساله‌ای بود که بیش از چهار دهه محل مداخله بود این باعث شد حریم‌ها را از دست دهیم و رهاشدگی رخ دهد حالا حلقه اصلی حریم به دولت و استانداری واگذار شد و شهرداری تهران هم در حوزه خودش کار خواهد کرد.

معتمدیان افزود: در کمیسیون ماده پنج نیز همه اختیارات را به یک نهاد عمومی غیردولتی داده بودیم؛ در همین راستا به وزیر راه و شهرسازی دستور داده شد با ارائه لایحه‌ای، کمیسیون ماده پنج نیز تحت اختیار استانداری باشد.

شرایط آب در تهران فوق بحرانی است

وی با اشاره به وضع آبی تهران نیز گفت: شرایط آب در تهران فوق بحرانی است و اقداماتی که انجام شده موجب فرونشست شده است، تهران، خراسان جنوبی و خراسان شمالی سه استان دارای فرونشست هستند و به جایی رسیدیم که رییس جمهور اعلام کرده که راهی جزء تغییر پایتخت نداریم و اگر حکمرانی تغییر نکند این شرایط ادامه دارد.

به گفته معتمدیان، حداکثر بارگذاری تهران بر مبنای سال ۱۳۷۵ بود، اما امروز پنج برابر آن ظرفیت در شهر تهران بارگذاری شده و چالش‌های ما به جایی رسیده که با همکاری استان‌های همجوار استان تهران درگیر چالش‌ها هستیم و تامین آب استان از خارج از حوزه است چرا که بارگذاری‌ها علمی نبوده است.

معتمدیان ادامه داد: استان تهران رتبه اول کشور در حاشیه‌نشینی را دارد امروز تهران ۱۸ هزار هکتار بافت ناکارآمد دارد. همین مساله منشا بسیاری از مشکلات شهر تهران است همچنین کلونی‌های جمعیتی و انواع مشکلات اجتماعی به همین دلیل رخ داده است.

وی افزود: ۱۵۰ هزار انشعاب غیرمجاز در استان فعالیت دارد که شبانه‌روز در حال برداشت است، وضع در سرانه‌ها مناسب نیست همچنین سال گذشته سرانه آموزشی ۵.۲۸ بوده است که در رتبه ۲۸ کشور قرار داشتیم همچنین روزانه ۱.۵ میلیون خودرو و چهار میلیون نفر وارد تهران می‌شوند که ۷۴ درصد حمل و نقل به همین خودروی سواری برمی‌گردد.

استاندار تهران تاکید کرد: تا پایان دولت می‌توان هفت میلیون جابجایی ریل‌باس را به ۱۶۰ میلیون نفر برسانیم در شهر‌های مختلف استان توقع ایجاد شده و کلنگ زده‌اند و کار را رها کرده‌اند.

وی افزود: استانداری ظرفیتی است و تعامل یک جاده دوطرفه است؛ همانطور که انتظار تعامل داریم نیاز به کمک داریم وضع خوبی در زیرساخت‌های استان از جمله خوابگاه‌ها نداریم. طرحهای نیمه‌تمامی وجود دارد که سال‌ها به همین صورت باقی مانده، راهکار حل مسائل زیرساختی این است که همه چیز را استانی دید و در تخصیص‌های ملی، مولد‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان استانی بوده است.

معتمدیان با اشاره به اقدامات استانداری تهران درباره ایجاد پنل‌های خورشیدی گفت: ما ساخت ۲۰۰ مدرسه را برای پنل‌های خورشیدی آغاز کردیم؛ ساخت پنل در هزار و ۲۰۰ مسجد را شروع کردیم. بزرگترین طرح نصب پنل در سوله‌ها در عباس آباد کلید زده شد و امروز به ۱۲ هزارمگاوات مجوز رسیدیم و به زودی هزار و ۵۵۰ مگاوات وارد مدار خواهد شد و تا پایان دولت کسری سه هزار مگاوات حتما جبران خواهد شد.

وی گفت: در موضوع آب باید مدیریت مصرف داشته باشیم، زیرا مردم تهران تا ۲ برابر میانگین مصرف از آب استفاده می‌کنند نصب کاهنده‌ها برنامه مهم ماست که ۳۰ تا ۳۵ درصد موجب کاهش مصرف می‌شود ما آمادگی کاملی داریم که از ظرفیت دانشگاهیان استفاده کنیم.

استاندار تهران با اشاره به وضعیت لکه‌های صنعتی نیز گفت: در بخش صنعتی لکه‌هایی بارگذاری شده است که غیرمجاز است ۳۸ لکه در استان مشخص شده است و آن را در برنامه ساماندهی داریم همچنین ۲۰ هزار واحد صنفی در قالب شهرک‌های خصوصی غیردولتی ساماندهی خواهیم کرد و واحد‌هایی که در این بسته قرار نگیرند، مهرو موم خواهند شد.

وی با بیان اینکه در موضوع مشارکت سیاسی تهران در ادوار مختلف کمترین مشارکت مردم را در انتخابات داشته گفت: مشارکت‌ها در مجلس دوازدهم تهران ۲۰ درصد، ریاست جمهوری دوره سیزدهم ۲۴ درصد، شورای ششم ۲۲ درصد و مجلس یازدهم ۱۸ درصد بوده و ۸۲ درصد از مردم تهران در انتخابات حضور پیدا نکرده و مشابه آن در هیچ استانی رخ نداده است.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات تناسبی نیز گفت: اولین دوره‌ای در کشور است که انتخابات تناسبی برگزار می‌شود و این مساله به خاطر تقویت احزاب است، ظرفیت دانشگاه‌ها بسیار مهم است و باید بتوانیم از این طریق مشارکت مردم را افزایش دهیم. اولین انتخابات پس از جنگ ۱۲ روزه بسیار حائز اهمیت است و درخواست می‌شود با معاونت سیاسی تعامل خوبی برقرار کنیم تا زمینه حضور احزاب در دانشگاه‌ها را داشته باشند.