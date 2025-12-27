پخش زنده
تصفیه روغن سوخته در شهرک آونگان سریش آباد موجب بروز مشکلاتی برای مردم این شهر شدهاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، در جلسهای با حضور نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی، مدیران کل ادارات ذیربط و ساکنان شهرک آونگان سریشآباد، اقدامات زیست محیطی و قضایی انجام شده در رابطه با آلودگیهای حاصل از تصفیه روغن سوخته در این شهرک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
محمد رسول شیخیزاده نمایند مردم شهرستانهای قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت بالای محیط زیست، از تلاش برای متوقف کردن این مشکل خبر داد.
فرزاد زندی مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست استان نیز با اشاره به اینکه باید از تمام توان و قدرت قانونی برای جلوگیری از تخریب محیط زیست و رفع آلودگیها استفاده کرد افزود: هیچگونه مجوز جدیدی برای ساخت کارگاه صادر نخواهد شد.
بهرامی رئیس دادگاه عمومی اظهار داشت: شکایات و مطالبات مردمی در خصوص معادن و شهرکهای صنعتی در دست بررسی است ودر صورت حصول نتیجه به مردم اطلاع رسانی خواهد شد.