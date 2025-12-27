پخش زنده
عضو شورای اسلامی شهر یزد: روند کاهش جمعیت جوان میتواند در سالهای آینده پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، احمد ترکمانی در جلسهای با محوریت بررسی وضعیت خانوادهها و آسیبهای اجتماعی، بر لزوم توجه جدی به تقویت بنیان خانواده و آینده جمعیتی شهر یزد تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت موضوع فرزندآوری گفت: ترکیب جمعیتی شهر یزد بهتدریج در حال تغییر است و روند کاهش جمعیت جوان میتواند در سالهای آینده پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه داشته باشد. اگر امروز برای این موضوع برنامهریزی نشود، در آینده با چالشهای جدیتری مواجه خواهیم شد.
رئیس کمیسیون خانواده شورای اسلامی شهر یزد افزود: هرچند یزد بهعنوان شهری دوستدار سالمند، همواره احترام و خدمات شایستهای برای بزرگان و سالمندان خود قائل بوده است، اما تداوم پویایی شهر نیازمند حضور نسل جوان و نیروی انسانی فعال است که این امر بدون توجه به موضوع فرزندآوری امکانپذیر نخواهد بود.
ترکمانی با اشاره به آثار کاهش جمعیت جوان تصریح کرد: در حال حاضر برخی واحدهای تولیدی، صنایع و مراکز خدماتی با کمبود نیروی انسانی روبهرو هستند و این مسئله میتواند در سالهای آینده به یکی از چالشهای اصلی شهر یزد تبدیل شود.
وی ادامه داد: تداوم این روند، وابستگی به نیروی کار خارج از استان را افزایش داده و حتی ممکن است استمرار فعالیت برخی صنایع را با مشکل مواجه کند.
عضو شورای اسلامی شهر یزد تأکید کرد: حمایت از خانواده و ایجاد مشوقهای مؤثر برای فرزندآوری، ضرورتی راهبردی برای حفظ پویایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهر یزد است و باید بهعنوان یک اولویت جدی در دستور کار قرار گیرد.
ترکمانی گفت: دولت و مجموعه مدیریت شهری میتوانند با همراهی مردم و ارائه تسهیلاتی مانند زمین، مسکن، وام ازدواج و حمایتهای مرتبط با فرزندآوری، زمینه تقویت خانوادهها را فراهم کنند. تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که سرمایهگذاری در این حوزه، تضمینکننده آینده پایدار جامعه خواهد بود.