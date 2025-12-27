رویداد کتابخوانی «سرداران ایران‌زمین» به دلیل استقبال چشمگیر دانش‌آموزان سراسر کشور، تا اواسط دی‌ماه تمدید شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ این رویداد که از ۱۰ آذرماه آغاز شده است، تاکنون با مشارکت بیش از ۱۵۰۰ دانش‌آموز در دو بخش «معرفی قهرمان زندگی» و «اجرای نمایشی» همراه بوده و توانسته بازخوردی فراتر از پیش‌بینی‌ها ثبت کند. در بخش اجرای نمایشی نیز بیش از ۳۰۰ اثر نمایشی از سوی دانش‌آموزان ارسال شده که نشان‌دهنده اقبال قابل توجه نسل نوجوان به روایت‌های قهرمانان ملی است.

در میان آثار مجموعه «سرداران ایران‌زمین»، کتاب «آینه‌های سورنا» با محوریت شخصیت سورنا، سردار نامدار ایرانی، عنوان محبوب‌ترین کتاب رویداد را به خود اختصاص داده و بیشترین میزان خوانش، بازآفرینی و اجرای نمایشی را در میان دانش‌آموزان ثبت کرده است.

📥برای شرکت در رویداد «سرداران ایران زمین» وارد این لینک app.shad.ir/iranian_commanders شوید.