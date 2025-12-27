پخش زنده
معاون اجرایی نیروی زمینی ارتش گفت: نیروهای مسلح با تکیه بر رهبری فرمانده معظم کل قوا و پشتیبانی مردم، برای مقابله با تهدیدات پیشرو آمادگی کامل دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ کریم چشک در حاشیه مراسم تکریم و معارفه فرمانده لشکر ۵۸ تکاور ذوالفقار شاهرود با اشاره به تحولات اخیر امنیتی اظهار داشت: اتکا به هدایتهای فرمانده معظم کل قوا و همراهی مردم، همواره محور اصلی آمادگی نیروهای مسلح بوده و همین پشتوانه، توان دفاعی کشور را در سطحی پایدار نگه داشته است.
وی افزود: حوادث و درگیریهای اخیر، بهویژه جنگ ۱۲ روزه، عزم نیروهای مسلح را برای مقابله با نیات خصمانه و روشهای متنوع رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی بیش از گذشته تقویت کرده است.
معاون اجرایی نیروی زمینی ارتش تصریح کرد: این تحولات موجب شد برنامهریزیها با تمرکز بیشتری بر آمادگی برای شرایط سختتر و پیچیدهتر دنبال شود و نیروها خود را برای سناریوهای متنوع تهدید آماده کنند.
امیر سرتیپ چشک خاطرنشان کرد: اگرچه در سالهای گذشته اقدامات مؤثری در حوزه ارتقای توان دفاعی انجام شده بود، اما در ماههای اخیر شاهد رشد قابل توجهی در سطح آمادگی رزمی نیروهای مسلح بودهایم.
وی یادآور شد: این پیشرفتها در بخش تجهیزات دفاعی، شامل توسعه پهپادها، انواع موشکها، سلاحهای دقیقزن، بردبلند و شبکهپذیر بهعنوان راهبردهای اصلی نیروی زمینی ارتش، بهصورت ملموس قابل مشاهده است.
معاون اجرایی نیروی زمینی ارتش بیان کرد: در کنار توسعه تجهیزات، افزایش هوشیاری عملیاتی برای حفاظت از مرزهای کشور در برابر تهدیدات زمینی نیز در دستور کار جدی قرار دارد.
امیر سرتیپ چشک عنوان کرد: برخی از راهبردهای دشمن مبتنی بر تحرکات نیروهای پیاده در آنسوی مرزهاست که این تحرکات بهطور مستمر و دقیق از سوی نیروهای اطلاعاتی و عملیاتی رصد میشود.
وی اظهار داشت: امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ارتش قهرمان، با برخورداری از آمادگی لازم، حتی یک لحظه از تقویت توان دفاعی و ارتقای آمادگی رزمی خود غفلت نکرده و نخواهند کرد.
معاون اجرایی نیروی زمینی ارتش تأکید کرد: این اطمینان به مردم ولایتمدار، خانوادههای معظم شهدا و آحاد ملت داده میشود که نیروهای مسلح تا آخرین قطره خون در برابر تهدیدات دشمنان نظام اسلامی و امنیت ایران ایستادگی خواهند کرد.
امیر سرتیپ چشک اضافه کرد: نیروهای مسلح خود را ادامهدهنده راه شهیدان و متکی به مقاومت و همراهی مردم میدانند و امیدوارند با یاری خداوند متعال و دعای مردم، این مسیر با قدرت ادامه یابد.