جشنواره مینودخت؛ رویدادی با حضور طراحان جوان و آثار نوآورانه
جشنواره «مینودخت» با هدف معرفی ظرفیتهای طراحی پوشاک مبتنی بر هویت ملی و فرهنگی در فرهنگسرای بانو قزوین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، جشنواره «مینودخت» با هدف معرفی ظرفیتهای طراحی پوشاک مبتنی بر هویت ملی و فرهنگی در فرهنگسرای بانو قزوین برگزار شد. در این رویداد، طراحان جوان با ارائه پوشاکی نوآورانه و اجتماعمحور تلاش کردند تا پیوندی میان سنت و مدرنیته ایجاد کنند.
برگزار کنندگان جشنواره تأکید کردند که این رویداد میتواند زمینهای برای حمایت از استعدادهای تازه، توسعه صنعت مد بومی و تقویت هویت فرهنگی در جامعه باشد.