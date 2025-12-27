پخش زنده
وزیر راه و شهرسازی با تشریح آخرین وضعیت کریدورهای ریلی کشور گفت: طرح های بزرگ اتصال ایران به کشورهای همسایه با سرعتی بیسابقه در حال پیشرفت است و بهزودی ایران به محور اصلی حملونقل ریلی بینالمللی از جنوب آسیا تا اروپا تبدیل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در تشریح تازهترین اقدامات دولت در حوزه توسعه کریدورهای ریلی کشور اعلام کرد که تمرکز وزارت راه بر اتصال شبکه ریلی ایران با کشورهای همسایه و فعالسازی مسیرهای جهانی ترانزیت است.
وی با اشاره به سیاستهای دولت چهاردهم در زمینه دیپلماسی حملونقل و همکاری منطقهای گفت: «در مسیر خاش ـ چابهار، تنها ریلگذاری ۱۲۰ کیلومتر باقیمانده در قطعه ایرانشهر تا نیکشهر باقی است که تا پایان سال جاری بهطور کامل تکمیل خواهد شد.»
او افزود: این پروژه بخشی از یکی از مهمترین کریدورهای بینالمللی شرق به غرب و شمال به جنوب است؛ مسیری که کشورهای هند، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان، روسیه و چین، پیگیر اتصال آن به شبکه ریلی ایران هستند تا دسترسی خود به آبهای آزاد جنوبی و بازارهای اروپایی را تسهیل کنند.
صادق تأکید کرد: با تکمیل این طرحها، ایران در آستانه تبدیلشدن به چهارراه اصلی ترانزیت ریلی منطقه قرار میگیرد؛ جایگاهی که میتواند ضمن تقویت تجارت بینالمللی، موجب رونق اقتصادی مناطق شرقی و جنوبی کشور و افزایش سهم ایران از بازار حملونقل بینقارهای شود.