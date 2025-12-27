ساعت ۱۶:۴۷ دقیقه عصر یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴، ایران، سه ماهواره سنجشی را که با تکیه بر دانش بومی ساخته شده است را از طریق یک سکوی پرتاب روسی به مدار زمین ارسال خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سه ماهواره به نام‌های کوثر، پایا و ظفر-۲ حاصل سال‌ها تلاش دانشمندان، مهندسان و پژوهشگران ایرانی در عرصه‌ی فناوری فضایی به شمار می‌آیند که پرتاب آنها به فضاگامی مهم در تقویت توان تصویربرداری دوربرد و پایش منابع طبیعی کشور محسوب می‌شود.

این ماهواره‌ها تحت مدیریت و برنامه‌ریزی سازمان فضایی ایران ساخته شده‌اند و قرار است تصاویر دقیق از سطح زمین و اقلیم ایران تهیه کنند.

حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران در توضیح مأموریت این ماهواره‌ها گفت: این ماهواره‌ها با بهره‌مندی از سنجش‌های تصویربرداری پیشرفته، به‌ویژه در حوزه‌های کشاورزی، منابع آبی، جنگل‌ها، مراتع، پایش معادن و مدیریت منابع طبیعی کاربرد خواهند داشت. داده‌های به‌دست‌آمده از این ماهواره‌ها می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های ملی و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای به‌کار گرفته شود.