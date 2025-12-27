پخش زنده
ساعت ۱۶:۴۷ دقیقه عصر یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴، ایران، سه ماهواره سنجشی را که با تکیه بر دانش بومی ساخته شده است را از طریق یک سکوی پرتاب روسی به مدار زمین ارسال خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سه ماهواره به نامهای کوثر، پایا و ظفر-۲ حاصل سالها تلاش دانشمندان، مهندسان و پژوهشگران ایرانی در عرصهی فناوری فضایی به شمار میآیند که پرتاب آنها به فضاگامی مهم در تقویت توان تصویربرداری دوربرد و پایش منابع طبیعی کشور محسوب میشود.
این ماهوارهها تحت مدیریت و برنامهریزی سازمان فضایی ایران ساخته شدهاند و قرار است تصاویر دقیق از سطح زمین و اقلیم ایران تهیه کنند.