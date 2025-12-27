پخش زنده
امروز: -
روند تولید مرغ در آذربایجانغربی شتاب گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به رشد محسوس فعالیت واحدهای مرغداری استان گفت: در آذر ماه امسال بیش از پنج میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه جوجهریزی در مرغداریهای استان انجام شده است.
محمدرضا اصغری، با اشاره به تداوم چرخه تولید در ماههای آینده افزود: مرغهای حاصل از این دوره جوجهریزی، از ابتدای بهمنماه وارد کشتارگاهها شده و نقش مؤثری در تأمین پایدار گوشت مرغ خواهند داشت.
اصغری، با بیان اینکه تولید استان فراتر از نیاز داخلی است، اظهارکرد: در آذر ماه امسال ۹ هزار و ۵۳ تُن مرغ به کشتارگاههای آذربایجانغربی ارسال و به طور میانگین روزانه بیش از ۳۰۰ تُن گوشت مرغ گرم در بازار توزیع شد که این میزان بیش از مصرف استان بوده است.
وی، با تشریح ظرفیتهای تولیدی استان گفت: هماکنون ۷۶۷ واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت بیش از ۱۸.۵ میلیون قطعه در هر دوره، ۷۰ واحد مرغ مادر گوشتی با ظرفیت دو میلیون قطعه و ۳۴ واحد مرغ تخمگذار با ظرفیت ۱.۵ میلیون قطعه در استان فعال است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی، با تأکید بر جایگاه آذربایجانغربی در تولید گوشت مرغ کشور اضافه کرد: وجود ۹ زنجیره تولید و شبکه گسترده مرغداریها باعث شده است علاوه بر تأمین نیاز بازار استان، بخشی از تولیدات به استانهای همجوار نیز ارسال شود.