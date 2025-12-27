به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن قشقاوی گفت: در آستانه این سفر با هدف بررسی و تمهید مقدمات سفر سید عباس صالحی با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سرابی مدیر کل دفتر هماهنگی امور استان های وزارتخانه و ملکی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران به شهرستان بهارستان ، رباط کریم و پرند سفرکرده و با فرمانداران دو شهرستان جلسات برگزار شده است .

حسن قشقاوی افزود : پس از انجام تمهیدات سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیئت همراهش برای آشنایی با ظرفیت ها و نقاط ضعف فرهنگی این مناطق از دو شهرستان بهارستان و رباط کریم دیدار خواهد کرد.