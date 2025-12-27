فردا مقاطع ابتدایی ومتوسطه اول استان البرز در نوبت صبح غیر حضوری شد
فردا یکشنبه ۷ دی ماه پیشدبستانی تعطیل و دبستانهای استان البرز و مقطع متوسطه اول در نوبت صبح غیرحضوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
،رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوا با تشریح آخرین وضعیت جوی استان اعلام کرد: بر اساس گزارشهای دریافتی از ادارهکل هواشناسی و ادارهکل حفاظت محیطزیست استان، برابر نظر کارشناسی ادارهکل هواشناسی استان البرز و محیط زیست، فردا یکشنبه هفتم دی ماه مقاطع تحصیلی متوسطه اول و ابتدایی در نوبت صبح غیرحضوری خواهد بود، همچنین مهدکودک و پیشدبستانیها نیز تعطیل هستند.در این میان مقاطع بالاتر اعم از متوسطه دوم ، مراکز آموزش عالی، دانشگاهها و دستگاههای اجرایی و نهادهای خدماتی دایر هستند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیمای البرز با بیان اینکه پیشدبستانی و مهدکودکها تعطیل خواهند بود، افزود: مادرانی که دانشآموز مقاطع متوسطه اول و ابتدایی و پیشدبستانی و مهد کودک دارند و همچنین مادران باردار و افراد دارای بیماری های تنفسی با تایید پزشک متخصص ، میتوانند به دورکاری بروند.
صفری در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیمای البرز ضمن تاکید بر فعالیت جاری ادارات و شعب بانک ها ، از استقرار پایگاههای سیار درمانی خبر داد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی و جمعیت هلالاحمر استان مکلف شد پایگاههای سیار اورژانس و هلالاحمر را در نقاط آلوده و پرتردد با هدف کاهش زمان دسترسی شهروندان به خدمات درمانی مستقر کند.
این مقام مسئول در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیمای البرز استفاده از ماسک استاندارد برای کارکنان میدانی را ضروری خواند و ادامه داد: نیروهای پلیس راهور، کارکنان شهرداری و سایر کارکنانی که فعالیت میدانی دارند، موظف به استفاده از ماسک استاندارد خواهند بود.
صفری در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیمای البرز گفت: همه دستگاهها باید با جدیت وظایف تعیینشده را اجرا کنند تا از افزایش دوباره آلودگی جلوگیری شود و سلامت شهروندان به بهترین شکل ممکن حفظ گردد.