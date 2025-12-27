رتبه نخست کشت و تولید فلفل قرمز در کشور به نام خراسان رضوی رقم خورده است.

فعالیت کارگاه‌های فلفل کوبی در داورزن و جغتای

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، ک ارشناس مسئول گیاهان دارویی جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: امسال ۵۶۴ هکتار از زمین‌های کشاورزی ۲ شهرستان داورزن و جغتای زیر کشت این محصول رفته است.

یوسف گازران افزود: از این میزان سطح زیر کشت، ۱۶ هزار و ۸۷۲ تن فلفل قرمز برداشت می‌شود که در این زمینه نیز خراسان رضوی در کشور سرآمد است.