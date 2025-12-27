فعالیت کارگاههای فلفل کوبی در داورزن و جغتای
رتبه نخست کشت و تولید فلفل قرمز در کشور به نام خراسان رضوی رقم خورده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس مسئول گیاهان دارویی جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: امسال ۵۶۴ هکتار از زمینهای کشاورزی ۲ شهرستان داورزن و جغتای زیر کشت این محصول رفته است.
یوسف گازران افزود: از این میزان سطح زیر کشت، ۱۶ هزار و ۸۷۲ تن فلفل قرمز برداشت میشود که در این زمینه نیز خراسان رضوی در کشور سرآمد است.
وی گفت: فعالیت کارگاههای فلفل کوبی در ۲ شهرستان داورزن و جغتای که زیر کشت فلفل قرمز قرار دارد برای بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم کرده است.