کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران خبر داد؛
مدارس ابتدایی تهران فردا مجازی است
آموزش مجازی کلاس درس مدارس ابتدایی استان تهران به جز فیروزکوه، رباط کریم، پردیس و ملارد برای فردا یکشنبه ۷ دی ماه تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران از ادامه تعطیلی مهدکودک و پیش دبستانی ها و مجازی شدن کلاس درس مدارس ابتدایی استان به استثنای شهرستان های فیروزکوه، رباط کریم، پردیس و ملارد برای فردا یکشنبه ۷ دی خبر داد و گفت: اجرای طرح زوج و فرد نیز برای فردا یکشنبه از درب منزل اجرا می شود.
کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران، عصر شنبه اعلام شد: برای فردا یکشنبه هفتم دی ماه مهدکودک و پیش دبستانی های استان تهران جز شهرستان های فیروزکوه و رباط کریم، پردیس و ملارد تعطیل و کلاس درس مدارس ابتدایی به صورت مجازی برگزار شود.
در ادامه این مصوبات اعلام شد: فعالیت های ورزشی استان در فضای باز ممنوع و مادران دارای فرزند پیش دبستانی، مهدکودک و مقطع ابتدایی با نظر مدیران می توانند از دورکاری استفاده کنند.
کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران مصوب کرد: طبق مصوبه تردد کاميونها و وسایل نقلیه سنگین در شهر به استثنای وسایل مربوط به حمل مواد غذایی، دارویی، سوخت، ناوگان حمل بتن که در سامانه پلیس ثبت نام کرده اند و با مجوز پلیس راهور تهران بزرگ، اجازه تردد داشته و دارای معاینه فنی معتبر بوده و دودزا نباشند، ممنوع شد.
بر اساس مصوبات، اکیدا توصیه شد: از روشن ماندن اتوبوسها و مینیبوسها در پایانهها و توقف گاههای شرکت واحد جلوگیری شود و پلیس راهور از تردد خودروهای دودزا و دارای آلایندگی قابل رؤیت ممانعت کند و همچنین اجرای برنامهها و اقدامات مدیریت ترافیک و بهروزرسانی و نصب دوربینهای هوشمند با جدیت دنبال شود.
کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران در ادامه از اجرای طرح زوج و فرد در پایتخت برای فردا یکشنبه هفتم دی خبر داد و عنوان کرد: این طرح از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه از درب منازل در تهران اجرامی شود، لازم به ذکر است که( برای اجرای این طرح اتوبوس و مینی بوس های درون شهری و خوروهای امدادی، وسائط نقلیه انبوه بر و سرویس های مدارس دارای مجوز مستثنی هستند)، ضمنا کسانی که پیش تر نسبت به خرید طرح اقدام کرده اند به صورت روزانه ، ماهانه و سالانه مکلف به تبعیت از مصوبات کارگروه هستند.
بر اساس مصوبات، اطلاعرسانی گسترده درباره توصیههای بهداشتی، پرهیز از اقدامات تشدیدکننده آلودگی هوا، کاهش سفرهای غیرضروری و استفاده کمتر از خودروهای شخصی انجام و جلوگیری از پسماندسوزی و سوزاندن شاخوبرگ درختان در تمام مناطق شهری، بخشداریها و حریم شهرها صورت گیرد، همچنین، دانشگاههای علوم پزشکی استان اقدامات لازم درباره خودمراقبتی و توصیههای بهداشتی را انجام دهند و نظارت برواحدهای آلاینده و نوع سوخت نیروگاهها و صنایع تشدید شود و تمامی فعالیتهای عمرانی شامل تخریب و آواربرداری در استان ممنوع است.
بنا برمصوبات، برای فردا یکشنبه هفتم دی نیز همچنان صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران ممنوع و فعالیت تولید واحدهای آسفالت و شرکت های سیمان تهران و شمال به جز خطوط فاقد آلایندگی و بخش های تولید کننده گرد و غبار معادن شن و ماسه به استثنای فیروزکوه متوقف خواهد بود.