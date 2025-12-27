

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، سرهنگ مرتضی احدی با بیان اینکه با دریافت گزارشات واصله از سوی شهروندان، مبنی بر نگهداری و فروش مرغ فاسد شده توسط یکی از متصدیان فروش مرغ شهر آستارا گفت: بلافاصله با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع ماموران اداره نظارت براماکن عمومی شهرستان آستارا با تشکیل اکیپ نظارتی متشکل از نماینده‌های ادارات بهداشت و دامپزشکی شهرستان آستارا به واحدصنفی فوق اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان نظارتی ادارات مربوطه در بازرسی از این مرغ فروشی ۸۲ کیلوگرم مرغ و محتویات داخل آن از قبیل دل، جگر تاریخ گذشته و فاسدشده کشف و ضبط کردند افزود: مرغ‌های فاسد برای امحاء به اداره دامپزشکی شهرستان آستارا تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی آستارا گفت: متصدی ۴۱ ساله واحدصنفی مرغ فروشی پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان آستارا معرفی شد.

سرهنگ مرتضی احدیافزود: واحدصنفی متخلف نیز برابر ماده ۲۸ قانون نظام صنفی و رعایت نکردن قوانین و مقررات بهداشتی مهر و موم شد.