نجات ۶ خدمه لنج باری در آبهای خورخان استان بوشهر
معاون دریایی ادارهکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از نجات موفق ۶ نفر خدمه یک فروند موتورلنج باری در مسیر دبی به بندر ریگ و در حوالی خورخان خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مصطفی حاجیرضایی اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر اعلام اضطرار و آبگرفتگی یک فروند موتورلنج باری با ۶ نفر خدمه، در مسیر دبی به بندر ریگ و در حوالی خورخان به مرکز فرعی جستوجو و نجات دریایی لاور ساحلی، بلافاصله شناور ناجی ۸ از پایگاه عامری به موقعیت موتورلنج مضطر اعزام و همزمان از طریق ایستگاه لاور ساحلی، درخواست کمک برای شناورهای متردد در آن محدوده از طریق کانال ۱۶ باند VHF پخش شد.
وی افزود: همچنین با هماهنگی انجامشده با بسیج دریایی خورخان، یک واحد کمکی برای امدادرسانی به سمت موقعیت اعلامی اعزام شد.
حاجیرضایی ادامه داد: خدمه موتورلنج پس از ترک شناور و استقرار در جانپناه (لایفرفت)، تز سوی یک فروند موتورلنج امدادرسان از دریا در سلامت کامل نجات یافته و پس از طی مسافت حدود یک مایل دریایی، با هماهنگی بعمل آمده جهت بازگشت نجاتیافتهگان به ساحل، به قایق امدادرسان بسیج دریایی خورخان تحویل داده شدند.
معاون دریایی ادارهکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اضافه کرد" شناور ناجی ۸ پس از پایش کامل موقعیت موتورلنج نیمهغرق و اطمینان از نبود خطر برای ناوبری سطحی شناورهای عبوری و همچنین پس از اطمینان از وضعیت سلامتی سرنشینان و پایان عملیات، به پایگاه خود در اسکله عامری پهلو گرفت.