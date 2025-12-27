نجات ۶ خدمه لنج باری در آب‌های خورخان استان بوشهر

معاون دریایی اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از نجات موفق ۶ نفر خدمه یک فروند موتورلنج باری در مسیر دبی به بندر ریگ و در حوالی خورخان خبر داد.