مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی، از آمادگی کامل دستگاههای اجرایی و خدماترسان استان برای مواجهه با مخاطرات احتمالی ناشی از فعالیت سامانه بارشی پیشِرو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،علیرضا حیدری افزود: به دنبال گزارش اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه، فعالیت یک سامانه بارشی از اواخر وقت امروز شنبه ۶ دیماه آغاز و تا روز سهشنبه ۹ دیماه در سطح استان تداوم خواهد داشت. این سامانه با بارش باران و برف، وزش باد نسبتاً شدید، کولاک و احتمال وقوع رعد و برق همراه است. همچنین از روز سهشنبه تا چهارشنبه ۱۰ دیماه، کاهش قابل توجه دمای هوا در سطح استان پیشبینی شده است.
وی با تأکید بر لزوم اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه، از تمامی دستگاههای اجرایی، امدادی و خدماترسان خواست ضمن حفظ آمادگی کامل، نسبت به پاسخ سریع، مؤثر و بهموقع به حوادث احتمالی اقدام کنند.