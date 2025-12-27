پخش زنده
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده، مراسم نهم دی در ۳۵ نقطه استان ایلام برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجتالاسلام علی چراغیپور اظهار اعلام کرد: مراسم گرامیداشت یومالله ۹ دی با شعار محوری ۹ دی؛ تجلی انسجام ملی در ۳۵ نقطه از استان برگزار خواهد شد.
وی افزود: در این مراسم برنامههای فرهنگی، هنری، دینی و مذهبی؛ ویژه هفته بصیرت و میثاق امت با ولایت اجرا میشود.
حجت الاسلام چراغیپور اضافه کرد: مراسم اصلی روز سهشنبه، نهم دیماه در مسجد جامع شهر ایلام با حضور سخنرانان ملی و کشوری و اجرای برنامههای ویژه برگزار خواهد شد
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام ضمن دعوت از عموم مردم ولایتمدار استان برای حضور پرشور و گسترده در این آئین، دعوت کرد.