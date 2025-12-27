به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ ستاد تنظیم بازار شهرستان طارم با هدف پیشگیری از کمبود و افزایش قیمت اقلام اساسی، طرح تشدید نظارت و بازرسی را در دستور کار گشت مشترک قرار داد.

رئیس اتاق اصناف شهرستان طارم گفت : حدود ۵۰۰ واحد عرضه مواد غذایی و ۷۵ واحد نانوایی به صورت روزانه، هفتگی و ماهیانه مورد بازرسی قرار می‌گیرند.

شعبانی افزود : روزانه هفت بازرس در قالب سه گروه، بر عرضه کالا‌های اساسی و وضعیت نان و سایر محصولات نظارت می‌کنند.

طاهری رئیس صمت طارم گفت : طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۴، از مجموع ۳۸۸ مورد بازرسی انجام شده، ۸۸ فقره پرونده تخلف برای گران‌فروشی یا کم‌فروشی به تعزیرات ارسال شده است.

ستاد تنظیم بازار شهرستان طارم همچنین اعلام کرد که با توجه به مشکلات توزیع مرغ و سایر اقلام، سهمیه برخی فروشگاه‌ها با توجه به تقاضای مردم افزایش می یابد.

شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف، اعم از گران‌فروشی یا کم‌فروشی، می‌توانند با سامانه ۱۲۴ تماس گرفته و یا شکایات خود را در سامانه اینترنتی ۱۲۴ ثبت کنند.