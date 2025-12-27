جانشین و معاون هماهنگ کننده اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش گفت: طوفان تبلیغات مسموم دشمن، به دنبال فراموشی نام و یاد و مجاهدت‌های شهیدان عزیز است، لذا بر همه ما لازم است از نام و یاد شهدا با عزت و احترام تجلیل و از خانواده‌های آنان با کمال افتخار تکریم کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرهنگ علی اصغر رضازاده با حضور در منزل شهید سید هاشم طباطبایی مهریزی در مشهد مقدس، با مادر این شهید دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

جانشین و معاون هماهنگ‌کننده اداره عقیدتی سیاسی نهاجا در این دیدار گفت: شهادت، دروازه‌ای برای ورود به حریم خلوت الهی و میهمان شدن بر سر سفره ضیافت الهی است که خداوند برای بندگان خاص خود قرار داده است.

به گفته سرهنگ رضازاده، گرچه از دست دادن عزیزان و فقدان فرزندی که انسان او را به سختی بزرگ کرده، سخت و دشوار است، اما، چون با شهادت در راه خدا، مهمان و روزی خور نزد پروردگار می‌باشد، حلاوت و شیرینی و افتخار دائمی را به دنبال دارد.

وی افزود: امروز طوفان تبلیغات مسموم دشمن، به دنبال فراموشی نام و یاد و مجاهدت‌های شهیدان عزیز است، لذا بر همه ما لازم است از نام و یاد شهدا با عزت و احترام تجلیل و از خانواده‌های آنان با کمال افتخار تکریم کنیم.

جانشین و معاون هماهنگ کننده اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش تاکید کرد: اگر خدای متعال، این دعا را از کسی قبول کند که مرگ او را در شهادت قرار دهد، بزرگترین امتیاز را به یک او داده است و امیدواریم این دعای شما مادران شهدا در حق ما نیز مورد قبول پروردگار قرار گیرد.

گفتنی است؛ شهید سرباز سید هاشم طباطبایی مهریزی پانزدهم شهریور سال ۱۳۴۰ در مشهد مقدس به دنیا آمد؛ اسفندماه سال ۵۹ به خدمت سربازی در قرارگاه پشتیبانی نهاجا رفت و به صورت داوطلبانه به جبهه‌ها اعزام شد. این شهید هفتم خرداد سال ۱۳۶۱ در منطقه پاسگاه کوت بر اثر اصابت گلوله دشمن به شهادت رسید.