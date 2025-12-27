سازمان امور دانشجویان و فدراسیون کشتی به منظور توسعه رشته کشتی در بین دانشجویان و دانشگاهیان و همکاری بیشتر و بهره‌مندی از امکانات و ظرفیت‌های دو جانبه تفاهم‌نامه همکاری امضاء کردند.

به گزارش گروه ورزش خبرگزاری صدا و سیما، سعید حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان با علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی به منظور ایجاد و گسترش زمینه‌های فرهنگی، ورزشی، رویدادها، فعالیت‌های علمی و آموزشی در خصوص توسعه رشته کشتی در بین دانشجویان و دانشگاهیان و همکاری بیشتر و بهره‌مندی از امکانات و ظرفیت‌های دو جانبه تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.

این تفاهم نامه با اهداف توسعه و بهبود شرایط کمی و کیفی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، برگزاری جشنواره‌ها، المپیاد‌ها و مسابقات ورزشی مرتبط با کشتی در بین دانشجویان، ایجاد شادابی و نشاط و غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان از طریق توسعه رشته کشتی، ارتقاء سطح جسمانی، روانی و اجتماعی دانشجویان از طریق شرکت در فعالیت‌های رشته کشتی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور، شناسایی دانشجویان مستعد در رشته کشتی و بهره گیری ایشان در تیم‌های ملی و باشگاهی کشور، حمایت از تیم ملی کشتی دانشجویی کشور به امضاء طرفین رسید.

در این تفاهم نامه دو طرف متعهد شدند در ۱- توسعه ورزش قهرمانی ۲- امکانات و تجهیزات ورزشی ۳- آموزش و پژوهش با یکدیگر همکاری لازم را داشته باشند.

علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، در مراسم امضای این تفاهم‌نامه، با قدردانی از تلاش‌های حبیبا، رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، اظهار کرد: امروز شاهد یک اتفاق بزرگ هستیم و امیدواریم با انعقاد این تفاهم‌نامه، جایگاه کشتی در دانشگاه‌ها بیش از پیش تقویت شود.

وی با تأکید بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های وزارت علوم و دانشگاه‌ها افزود: دانشجویان باید بتوانند از این ظرفیت‌ها برای دستیابی به بالاترین سطوح علمی و ورزشی بهره‌مند شوند. همکاری دانشگاه‌ها با فدراسیون کشتی کاملاً ضروری است و می‌تواند نقطه عطفی در توسعه کشتی دانشجویی باشد.

دبیر با اشاره به اهمیت همکاری‌های علمی و آموزشی تصریح کرد: حضور اساتید دانشگاه در این حوزه می‌تواند کمک شایانی به پیشرفت کشتی کند. امیدواریم این تفاهم‌نامه به یک اقدام تشریفاتی محدود نشود و آثار عمیق و ماندگاری، به‌ویژه در کشتی دانشجویی، به همراه داشته باشد.

رئیس فدراسیون کشتی خاطرنشان کرد: به‌زودی ثمرات این تفاهم‌نامه را در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی و افزایش امید و انگیزه در میان دانشجویان خواهیم دید؛ به‌ویژه زمانی که این دانشجویان به مرتبه استادی دانشگاه برسند و نسل جدیدی از قهرمانان جهانی را تربیت کنند.

وی افزود: این تفاهم‌نامه می‌تواند امیدی تازه برای نسل دانشجو ایجاد کند و انتظار داریم سایر رشته‌های ورزشی نیز به همین مسیر وارد شوند. حداقل دستاورد این همکاری، قهرمانی تیم‌های دانشجویی ایران در رقابت‌های جهانی خواهد بود که موفقیتی بزرگ محسوب می‌شود.

دبیر در پایان تأکید کرد: وزارت ورزش، وزارت علوم و فدراسیون کشتی متعهد هستند تیم ملی جمهوری اسلامی ایران در هر رقابتی با هدف کسب مقام نخست حضور یابد. با این هم‌افزایی و استفاده بهینه از منابع مالی و انسانی، امیدواریم در آینده شاهد موفقیت‌های بیشتری باشیم.

حبیبا با اشاره به برنامه‌های پیش‌ِرو در حوزه ورزش دانشگاهی تصریح کرد: در راستای توسعه کشتی دانشجویی، برنامه‌ریزی شده است تا این رشته ورزشی در دانشگاه‌های سراسر کشور گسترش یابد و زیرساخت‌های لازم برای فعالیت دانشجویان علاقه‌مند فراهم شود. برگزاری منظم مسابقات کشتی دانشجویی در سطح استان‌ها، شناسایی استعداد‌های برتر و ایجاد مسیر رشد برای آنها از جمله اهداف مهم این همکاری مشترک است.

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: برگزاری مسابقات قهرمانی کشتی دانشجویان کشور می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سطح فنی کشتی دانشگاهی و ایجاد انگیزه در میان دانشجویان ایفا کند. این مسابقات علاوه بر ایجاد فضای رقابتی سالم، زمینه‌ای مناسب برای کشف استعداد‌های جدید و تقویت پشتوانه تیم‌های ملی در آینده خواهد بود.

وی تأکید کرد: با همکاری فدراسیون کشتی و بهره‌گیری از مربیان متخصص، اساتید دانشگاه و ظرفیت‌های موجود در مراکز آموزش عالی، تلاش خواهیم کرد کشتی به یکی از رشته‌های شاخص و پایدار در ورزش دانشگاهی تبدیل شود و دانشجویان بتوانند هم‌زمان با پیشرفت علمی، در مسیر قهرمانی و افتخارآفرینی برای کشور نیز گام بردارند.

در این مراسم؛ زارعی مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان، فریبا محمدی رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، سید حسین مرعشیان رئیس انجمن کشتی وزارت علوم، حامد عباسی معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی نیز حضور داشتند.