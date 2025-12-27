پخش زنده
مسابقات ورزش کارگری و ایجاد نشاط در میان کارگران در شهرستان برخوار در حال برگزاریست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون سیاسی امنیتی فرمانداری برخوار در حاشیه برگزاری مسابقات ورزش کارگری گفت: بررسی مشکلات صنایع و تولیدکنندگان از ویژگی این مسابقات است.
رسول هاشم زاده افزود: همزمان با برگزاری این مسابقات، حضور مسوولان برای بررسی و رفع مشکل کارخانهها و تولیدکنندگان میتواند گام موثری در رفع موانع تولید شود.
وی گفت: برگزاری برنامه و مسابقات ورزشی در حوزه کارگری برخوار که با تلاش و انگیزه هیات کارگری برخوار در حال برگزاری است سبب ایجاد نشاط، روحیه، همدلی، انسجام و فراهم شدن فضایی شاد و پرانرژی میان کارکنان و کارگران است.
در این آیین از برترین های مسابقات تجلیل شد.