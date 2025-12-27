به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ امیر وهاب زاده گفت: درحین اجرای طرح کنترل محور‌های مواصلاتی در شهرستان بندرانزلی، ماموران پاسگاه آبکنار به یک خودرو کامیون مشکوک شدند که در بررسی‌های اولیه مشخص شد هزار قطعه مرغ زنده در حال حمل است.

وی افزود: راننده ۵۳ ساله خودرو مدارک قانونی و مجوز حمل از اداره دامپزشکی ارائه نکرد، درنتیجه با هماهنگی اداره دامپزشکی، مرغ‌های زنده ضبط و پرونده برای بررسی تخلف و رسیدگی تحویل مرجع قضایی شد.

فرمانده انتظامی بندرانزلی گفت: کارشناسان ارزش این کشفیات را ۵ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ امیر وهاب زاده از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه حمل و عرضه غیر مجاز دام و طیور، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی شود.