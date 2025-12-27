مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران از آغاز چهاردهمین برنامه «بنیاد خدمتگزار» در شهرستان قدس خبر داد و گفت: این طرح با هدف رسیدگی به مسائل و مطالبات خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، افزایش رضایتمندی مردمی و تقویت ارتباط مستقیم با شهروندان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین نصرالله در حاشیه برگزاری چهاردهمین برنامه بنیاد خدمتگزار اظهار کرد: امروز در شهرستان قدس و با محوریت امامزاده حضرتین، چهاردهمین بنیاد خدمتگزار را آغاز کردیم و تنها یک شهرستان دیگر، چهاردانگه باقی مانده است تا این طرح به‌طور کامل به اتمام برسد.

وی با تشریح اهداف این برنامه افزود: بنیاد خدمتگزار با حضور میدانی مدیران و مسئولان، تمامی موضوعات مرتبط با بنیاد شهید و فرهنگ ایثار و شهادت را مورد بازبینی قرار می‌دهد و دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، برپایی میز خدمت، حضور در مساجد در اوقات نماز ظهر، مغرب و عشاء برای گفت‌وگو با مردم، و بررسی وضعیت مراکز فرهنگی، درمانی و اشتغال از جمله محورهای این برنامه است.

مدیرکل بنیاد شهید شهرستان‌های استان تهران ادامه داد: در مجموع ۱۵ شهر تحت پوشش این طرح قرار دارند که چهاردهمین آن امروز در حال اجراست و به‌زودی پانزدهمین شهر نیز برگزار خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود این برنامه پیش از پایان دی‌ماه به اتمام برسد.

نصرالله در پایان خاطرنشان کرد: پس از اتمام طرح، جمع‌بندی نهایی بنیاد خدمتگزار به فرمانداران و استاندار محترم تهران و همچنین مسئولان بنیاد شهید در مرکز ارائه و ارجاع خواهد .