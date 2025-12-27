نماینده مردم شهرستان‌های سنندج، دیواندره و کامیاران با تذکر به دولت خواستار اقدامات جدی در رابطه با افزایش نظارت‌ها و رسیدگی به معیشت مردم شد.

تذکر نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران به دولت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، سالار مرادی، در بخش دوم نوزدهمین نطق خود در صحن علنی مجلس، بر ضرورت توجه ویژه به استان‌های کم‌برخوردار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نیز تأکید کرد.

وی در ادامه رسیدگی به مطالبات بازنشستگان، اجرای کامل و عادلانه طرح رتبه‌بندی فرهنگیان، پرداخت مطالبات معوق فرهنگیان مربوط به سال ۱۴۰۱، تقویت حوزه درمان و بهداشت، توجه به وضعیت معیشتی و شغلی نیرو‌های شرکتی و تسریع در روند تبدیل وضعیت آنان را از مطالبات جدی جامعه برشمرد.

مرادی همچنین در تذکری خطاب به وزیر جهاد کشاورزی، بر ضرورت تأمین به‌موقع و کافی نهاده‌های دامی تأکید کرد و خواستار اتخاذ تدابیر مؤثر برای حمایت از دامداران و جلوگیری از افزایش هزینه‌های تولید در این بخش شد.