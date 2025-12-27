پخش زنده
در پایان رقابتهای شنای دختران استان قم، برترینهای هر ماده در دو رده سنی زیر ۱۴ سال و بالای ۱۵ سال مشخص شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در رده سنی بالای ۱۵ سال رقابتهای شنای دختران استان قم، مبینا خراسانی در مواد ۵۰ متر آزاد و ۵۰ متر کرال پشت به مقام نخست دست یافت. فاطمه اسماعیلی در ماده ۵۰ متر قورباغه و فاطمه محرابی در ماده ۵۰ متر پروانه دیگر برترینهای این رده سنی بودند.
در رده سنی زیر ۱۴ سال نیز زینب مشهدیمحمدی با کسب عنوان نخست در مواد ۵۰ متر آزاد و ۵۰ متر پروانه عملکرد موفقی داشت. همچنین ریحانه میری در ماده ۵۰ متر قورباغه و ویانا امراللهی در ماده ۵۰ متر کرال پشت به عناوین برتر دست یافتند.