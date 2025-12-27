کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با حضور دکتر عارف معاون اول رئیس جمهور و رئیس این کارگروه دوشنبه در تهران برگزار خواهد شد.

استاندار آذربایجان غربی در جلسه ستاد احیای این دریاچه با اعلام این خبر گفت: جمع بندی و‌تصویب اعتبارات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه برای سال آینده و بررسی اقدامات انجام شده در ۹ ماه گذشته از مهمترین دستور های این جلسه خواهد بود .

رضا رحمانی در ادامه گفت: کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی با اجرای طرح‌های اصلاح الگوی کشت، اصلاح شیوه‌های آبیاری، ایجاد اشتغال جایگزین کشاورزان و هم چنین استفاده از فناوری‌ها و طرح‌های دانش بنیان که مورد تاکید رئیس جمهور هم هست از مهمترین برنامه نرم افزاری کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه است .

وی هم چنین با اشاره به تدوین ۱۰ اقدام عملیاتی برای نجات دریاچه ارومیه خاطرنشان کرد: برای عملیاتی کردن این اقدامات تفاهم نامه‌های منعقد شده است که بارور سازی ابرها، توسعه پلتفرم دوقلوی دیجیتال، پیاده سازی سامانه مدیریت حوضه دریاچه ارومیه، نصب و راه اندازی ایستگاه اقلیم شناسی، اجرای سیستم آبیاری سطحی و هوشمند سازی کشاورزی و بهره گیری از ایستگاه فضاییتراز دریاچه برای مدیریت منابع آب از مهمترین آنها هستند .

سعید عیس پور مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه هم در این جلسه با اعلام اینکه تراز فعلی دریاچه ارومیه ۱۲۶۹/۹۲ سانتی متر است گفت: تراز دریاچه ارومیه نسبت به ابتدایی سال آبی ۴۰ سانتی متر و وسعت آن هم ۱۷۵ کیلومتر مربع افزایش یافته است