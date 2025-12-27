بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در محل برگزاری این رزمایش با اشاره به برگزاری رزمایش آمادگی مقابله با حمله احتمالی ملخ صحرایی در استان بوشهر، گفت: این رزمایش با هدف ایجاد هماهنگی کامل میان دستگاههای لشکری و کشوری از جمله سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، استانداری، فرمانداریها، پدافند غیرعامل، مدیریت بحران، سپاه، بسیج و سایر نهادهای مسئول برگزار شد تا در صورت بروز حمله، خسارات این آفت به حداقل برسد.
مریم جلیلی مقدم با بیان اینکه ملخ صحرایی از آفات خطرآفرین و مهاجر است، افزود: بر اساس آمار و نمونههای پیشآگاهی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، احتمال ورود ملخ صحرایی به کشور در اواخر بهمن و اوایل اسفند وجود دارد و به همین دلیل لازم است تمامی تمهیدات پیشگیرانه پیش از این بازه زمانی بهطور کامل فراهم شود.
وی اظهار کرد: بخشی از تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای مبارزه با ملخ صحرایی از جمله آفتکشها، ماشینآلات و تجهیزات سمپاشی در کشور موجود است، اما برای افزایش آمادگی، بهویژه در استانهای جنوبی کشور، نیاز به تقویت ناوگان مبارزه وجود دارد. در همین راستا، طرحی برای تکمیل این تجهیزات به سازمان مدیریت ارائه شده و امیدواریم با همکاری لازم، این ناوگان پیش از حمله احتمالی تکمیل شود.
جلیلی مقدم با اشاره به الگوی مهاجرت ملخ صحرایی، تصریح کرد: این آفت دارای مناطق زمستانگذران و تابستانگذران است و افزایش بارندگی نقش مستقیمی در رشد جمعیت و زاد و ولد آن دارد. زمانی که تراکم جمعیت به حد بحرانی برسد، ملخها وارد فاز مهاجرت میشوند.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور یادآور شد: بر اساس آمار ۳۰ ساله فائو، ملخ صحرایی معمولاً از سه مسیر وارد کشور میشود که شامل مسیر عربستان سعودی، مسیر شاخ آفریقا از طریق یمن و عمان به جنوب کشور و مسیر پاکستان است که احتمال آن کمتر است.
وی اضافه کرد: با توجه به قرار گرفتن ایران در مسیر تاریخی حرکت ملخ صحرایی، برگزاری رزمایشهای آمادگی بهصورت سالانه یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور نیز با اشاره به برگزاری رزمایش مبارزه با ملخ صحرایی در استان بوشهر گفت: با توجه به آغاز احتمالی موجهای اولیه ورود ملخ صحرایی از سمت شبهجزیره عربستان در اواخر زمستان و اوایل بهار، استانهای هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان بهعنوان استانهای خط اول در معرض خطر قرار دارند و به همین دلیل استان بوشهر بهعنوان محل برگزاری این رزمایش انتخاب شده است.
سعید معین افزود: هدف اصلی این رزمایش، افزایش سطح آمادگی کشور در مقابله با ملخ صحرایی از طریق ایجاد هماهنگی و انسجام بیشتر میان دستگاههای لشکری و کشوری از جمله سازمانهای جهاد کشاورزی، استانداریها، سپاه و بسیج است تا ضمن بهرهگیری از ظرفیتها و تجربیات موجود، نقاط قوت و ضعف در فرآیند ردیابی، پایش و مبارزه با این آفت شناسایی شود.
مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور تصریح کرد: در جریان این رزمایش، از توان نیروهای بسیج در عملیاتهای میدانی استفاده میشود و همزمان، میزان آمادگی تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی مورد ارزیابی قرار میگیرد تا بر اساس نتایج آن، برای عملیاتهای احتمالی آینده برنامهریزی دقیقتری انجام شود.
معین اظهار کرد: در بازه زمانی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، عملیات گستردهای برای مقابله با حملات ملخ صحرایی در کشور انجام شد که در استان بوشهر نیز بیش از ۲۵۰ هزار هکتار مبارزه صورت گرفت و خوشبختانه با تلاش شبانهروزی همکاران، از وارد شدن خسارت به بخش کشاورزی جلوگیری شد.
وی در پایان اضافه کرد: برای تقویت ناوگان و تأمین اعتبارات مورد نیاز مقابله با ملخ صحرایی، درخواستهایی از محل ستاد مدیریت بحران ارائه شده است که پس از بررسی و تصویب در هیئت دولت، از طریق سازمان مدیریت به استانها ابلاغ و تخصیص داده خواهد شد.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر نیز با اشاره به برگزاری رزمایش مقابله با ملخ صحرایی در این استان گفت: استان بوشهر در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ در معرض حمله ملخ صحرایی قرار داشته است و با توجه به خسارات گستردهای که این آفت میتواند به بخشهای کشاورزی، مرتعی و جنگلی وارد کند، برگزاری این رزمایش با هدف افزایش آمادگی و هماهنگی دستگاههای اجرایی انجام شد.
احمد سبحانی، افزود: هدف اصلی این رزمایش، ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مختلف و همچنین ارزیابی میزان توانمندی، تجهیزات و امکانات موجود برای مقابله با ملخ صحرایی است تا در صورت وقوع حمله احتمالی، عملیات ردیابی، پایش و کنترل این آفت با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با بیان اینکه این رزمایش در سطح ملی برگزار شده است، اظهار کرد: استانهای سیستان و بلوچستان، فارس، هرمزگان، کرمان و جنوب کرمان به میزبانی استان بوشهر در این رزمایش حضور دارند و این برنامه فرصت مناسبی برای تبادل تجربیات و نمایش توانمندی استانها در مدیریت این آفت محسوب میشود.
سبحانی با اشاره به تجهیزات و امکانات موجود برای مبارزه با ملخ صحرایی، اضافه کرد: انواع سموم شیمیایی و ادوات سمپاشی متناسب با شرایط توپوگرافی منطقه، مرحله رشدی آفت و شرایط محیطی در اختیار گروههای عملیاتی قرار دارد و بر همین اساس، نوع سم و روش مبارزه انتخاب میشود.
وی تأکید کرد: مدیریت ملخ صحرایی بر دو محور اصلی «ردیابی و پایش» و «کنترل و مبارزه» استوار است؛ بهگونهای که گروههای ردیابی بهصورت مستمر وضعیت آفت را پایش کرده و اطلاعات لازم را در اختیار گروههای مبارزه قرار میدهند و این دو بخش بهصورت همزمان و هماهنگ، عملیات کنترل و مهار ملخ صحرایی را انجام میدهند.