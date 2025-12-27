مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد: کارجویان و کارفرمایان می‌توانند برای بهره‌مندی از مزایای طرح پرداخت یارانه دستمزد شاغلین در سامانه سیاست‌های فعال بازار کار ثبت‌نام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرهاد شیخی گفت: طرح پرداخت یارانه دستمزد با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای بیکاران به‌ویژه دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اقشار خاص از جمله معتادان بهبودیافته، زندانیان آزادشده و کم‌توانان ذهنی و جسمی در استان و کاهش هزینه جذب نیروی کار جدید برای کارفرمایان تنظیم و در سال جاری برای یک دوره ۱۲ ماهه طی دستورالعملی تدوین و به استاندار ابلاغ شده است.

وی افزود: اجرای این طرح منجر به ارتقای مهارت و کسب تجربه برای گروه‌های هدف از طریق تعامل با نیروی متخصص و باتجربه، انتقال یافته‌های جدید دانش و فناوری به بنگاه‌های بخش تعاونی و خصوصی می‌شود.

شیخی ادامه داد: کارفرمایانی که بیکاران واجد شرایط واقع در استان را به کار گمارند، به طور متوسط ۳۰ درصد از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار نیروی کار جدید را به مدت یک سال توسط دولت دریافت خواهند کرد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در حال حاضر کلیه کارجویان و کارفرمایان واجد شرایط می‌توانند به منظور بهره‌مندی از مزایای طرح «پرداخت یارانه دستمزد» در سامانه سیاست‌های فعال بازار کار به نشانی الکترونیکی ALMP.mcls.gov.ir ثبت‌نام کنند.

وی خاطرنشان کرد: جزئیات ضوابط و شرایط شرکت در این طرح طی دستورالعملی است که جزئیات آن در آدرس سامانه فوق موجود است.