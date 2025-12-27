به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ بنا بر اعلام اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، در پی وقوع یک حادثه رانندگی در محور بروجرد به اراک، نرسیده به روستای گل‌زرد نهرمیان که شب گذشته روی داد، یک نفر جان خود را از دست داد.

در این حادثه، یک مرد حدود ۳۵ ساله به علت شدت جراحات وارده، پیش از رسیدن عوامل اورژانس در صحنه حادثه فوت کرد و همچنین مصدوم دیگر که مردی ۲۷ ساله بود، پس از دریافت اقدامات فوریت پزشکی، برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) اراک انتقال یافت.