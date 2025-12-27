پخش زنده
امروز: -
موضوعات مهمی همچون تکالیف گمرک، راهداری و خروج موقت خودروهای سواری از مرز خسروی درجلسه کارگروه ویژه مرز بررسی و راهکارهای لازم بررسی شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه جلسه کارگروه ویژه مرز به ریاست دکتر حبیبی، استاندار کرمانشاه و با حضور معاونان استاندار، فرماندهان قرارگاه نجف و سپاه حضرت نبی اکرم(ص) و اعضای این کارگروه با هدف بررسی مهمترین مطالبات، مسائل و مشکلات مرزی و ارزیابی تکالیف و عملکرد دستگاههای عضو برگزار شد.
در این نشست که روز شنبه در استانداری برگزار شد، موضوعات مرتبط با دو دستگاه اصلی یعنی گمرک و ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای بهعنوان محورهای اصلی مورد بحث و تصمیمگیری قرار گرفت.
جلسه کارگروه ویژه مرز، با تمرکز بر بررسی مطالبات مرزی، ارزیابی عملکرد دستگاهها و تسریع در تهیه و بازنگری طرحهای جامع پایانههای مرزی سومار و خسروی برگزار شد و موضوعات مهمی همچون تکالیف گمرک، راهداری و خروج موقت خودروهای سواری از مرز خسروی مورد تصمیمگیری قرار گرفت.
در بخش مربوط به راهداری و حملونقل جادهای، مهمترین مباحث به بررسی و پیگیری مصوباتی اختصاص داشت که پیشتر در حوزه کاری این ادارهکل به تصویب رسیده بود. در جریان سفر رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای، تهیه طرح جامع پایانه مرزی سومار بهعنوان یکی از مصوبات مهم تعیین شده بود که این موضوع در جلسه امروز نیز مجدداً مورد تأکید قرار گرفت.
بر اساس گزارش ارائهشده، فرآیند تخصیص زمین مورد نظر برای پایانه مرزی سومار در حال انجام است و ادارهکل راهداری مراحل انتخاب مشاور طرح را به پایان رسانده و مشاور مربوطه مشخص شده است. مقرر شد پس از نهایی شدن تخصیص زمین از سوی فرماندار قصرشیرین، فرآیند تدوین طرح جامع پایانه مرزی سومار بهصورت رسمی آغاز شود.
همچنین طبق قول مساعد دادهشده در نشست با استاندار محترم، طرح اولیه جامع پایانه مرزی سومار حداکثر ظرف مدت یک ماه آینده آماده و ارائه خواهد شد.
در ادامه این جلسه، پایانه مرزی خسروی نیز مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به توسعه فعالیتهای تجاری و اضافه شدن کاربریهای جدید، طرح جامع پیشین این پایانه نیازمند بازنگری و بهروزرسانی تشخیص داده شد. در این راستا، اقدامات اولیه از سوی فرمانداری محترم قصرشیرین انجام شده و مقرر شد بهمحض نهایی شدن فرآیند تخصیص زمین، مشاور طرح وارد مرحله اجرایی شود. بر اساس برنامهریزی انجامشده، امید میرود طرح جامع نهایی پایانه مرزی خسروی نیز حداکثر تا پایان سال جاری آماده و ارائه شود.
در بخش مربوط به گمرک، با توجه به اینکه بخشی از موضوعات مطرحشده صرفاً به حوزه مرزی مرتبط است، موضوع خروج موقت خودروهای سواری از مرز خسروی در دستور کار قرار گرفت. مقرر شد این طرح تا پایان دیماه اجرایی شود. بر اساس این تصمیم، خروج موقت و ورود موقت خودروهای سواری، چه از طرف ایران و چه از طرف عراق، پس از انجام هماهنگیهای لازم، تا پایان دیماه عملیاتی خواهد شد.
همچنین در این خصوص مقرر شده است سازمان راهداری و حملونقل جادهای یک طرح اولیه تهیه و برای اعلام نظر به دستگاههای اجرایی استان ارسال کند تا پس از جمعبندی نظرات، طرح نهایی برای تصویب به ستاد مرکزی ارسال و پس از تأیید، ابلاغ شود که بخشی از پیگیریها در این زمینه در حوزه فرمانداری قصرشیرین و بخشی دیگر در حوزه ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای انجام میشود و هماهنگیهای لازم میان دستگاههای ذیربط در حال انجام است تا اجرای مصوبات با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.