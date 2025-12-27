به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ ارسلان صبح زاهدی به دریافت خبر تصرف اراضی ملی توسط فردی سودجو در یکی از روستا‌های بخش رحیم‌آباد اشاره کرد و گفت: تحقیقات پلیس برای اطمینان از صحت موضوع آغاز شد.

وی با بیان اینکه ماموران انتظامی بخش اطاقور ضمن هماهنگی قضائی با کارشناس اداره منابع طبیعی به محل اعلامی اعزام شدند افزود: در بازدید از زمین مورد نظر مشخص شد، فردی ۳ هزار و ۹۰۰ متر مربع از اراضی ملی را به تصرف خود درآورده و به صورت غیرقانونی آن را به وسیله سیم‌خاردار و پرچین محصور کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود از معرفی متهم ۴۷ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش اراضی رفع تصرف شده را بیش از ۴ میلیارد ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

سرهنگ صبح زاهدی افزود: با حکم قضائی و به استناد تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، آثار تجاوز جمع‌آوری و رفع تصرف انجام شد.