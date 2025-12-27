جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا گفت: ۲۳ تا ۲۵ درصد فوتی‌های ناشی از تصادفات مربوط به راکبان موتورسیکلت است که بخشی از این تلفات به فرسودگی موتورسیکلت‌ها بازمی‌گردد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ سردار حسن مومنی در مراسم آغاز طرح ملی نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده کشور افزود: بخش عمده فوتی‌های موتورسیکلت‌سواران در تصادفات، ناشی از ضربه به سر و گردن است که استفاده از کلاه ایمنی باید فرهنگسازی شود.

وی ادامه داد: تولیدکنندگان در کنار موتورسیکلت ها، یک کلاه ایمنی به خریداران تحویل دهند، زیرا این امر نقش مؤثری در کاهش تلفات خواهد داشت.

جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا با بیان اینکه طبق آمار هشت‌ماهه امسال، حدود ۱۴ هزار نفر از هموطنان در تصادفات جان خود را از دست داده‌اند گفت: سالانه نزدیک به ۲۰ هزار نفر در تصادفات کشته و بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار نفر مصدوم می‌شوند، حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد آنها دچار معلولیت‌های دائمی می‌شوند.

سردار مؤمنی افزود: افزایش تصادفات در هشت ماه امسال در درون شهر‌ها بوده است؛ حدود ۱۰ درصد افزایش تصادفات درون‌شهری ثبت شده است.

وی با بیان اینکه حدود ۱۴ میلیون موتورسیکلت در کشور وجود دارد گفت: بیش از ۹۰ تا ۹۱ درصد آنها به سن فرسودگی رسیده‌اند؛ که سال‌ها زمان می‌برد تا این موتورسیکلت‌های فرسوده از چرخه خارج شده و به نو تبدیل شود ضمن اینکه هر ساله بر تعداد خودرو‌های فرسوده افزوده می‌شود.

سردار مومنی افزود: الزامات قانونی برای خروج موتورسیکلت‌های فرسوده در قانون هوای پاک وجود دارد که تبدیل ۱۰ درصد موتورسیکلت‌ها به برقی و تسریع در ارائه تسهیلات نوسازی در کلان‌شهر‌ها مورد تاکید قرار دارد که باید با عزم ملی و همراهی همه دستگاه‌ها صورت گیرد.

وی گفت: همچنین اقداماتی در حوزه آموزشی و فرهنگی، مهندسی و زیرساختی، ساماندهی توقف موتورسیکلت‌ها، ایجاد موانع برای تردد در معابر ممنوع، ایجاد خطوط ویژه موتورسیکلت و سایر موارد در حال اجراست که نیازمند در همکاری دستگاه‌ها به‌ویژه شهرداری‌ها است.







