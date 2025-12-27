پخش زنده
عضو هیئتمدیره مرکز قرآن، عترت و نماز کانون مدارس اسلامی با اشاره به برگزاری رویداد ملی ایده پردازان قرآنی گفت: این رویداد با محوریت «آموزش قرآن در مدارس» و به منظور تقویت آموزش عمومی قرآن برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابوالفضل جویاییان، عضو هیئتمدیره مرکز قرآن، عترت و نماز کانون مدارس اسلامی، با اشاره به برگزاری سومین رویداد ملی ایدهپردازان قرآنی، گفت: این رویداد با هدف ارتقای آموزش عمومی قرآن و بهرهگیری از ایدههای نوآورانه معلمان و فعالان قرآنی سراسر کشور برگزار میشود.
وی با اشاره به سابقه کانون مدارس اسلامی در برگزاری این رویداد، گفت: این کانون متشکل از مدارسی دغدغهمند در حوزه تعلیم و تربیت دینی و قرآنی است که به همت چهرههایی، چون مرحوم آیتالله مهدویکنی، مرحوم فرشیدی و دکتر حداد عادل شکل گرفت و از سال ۱۳۸۸ فعالیتهای خود را بهصورت جدی دنبال میکند.
عضو هیئتمدیره مرکز قرآن، عترت و نماز کانون مدارس اسلامی، افزود: آموزش عمومی قرآن در کشور نیازمند توجه و بازنگری است؛ هرچند در حوزههای تخصصی قرآن دستاوردهای قابلتوجهی داریم، اما در بخش آموزش عمومی، بهویژه در مدارس، با خلأهایی مواجه هستیم.
آقای جویاییان ادامه داد: بر همین اساس، از رمضان ۱۴۰۲ فرایند هماندیشی و تبادل ایده میان معلمان و فعالان قرآنی آغاز شده است و در نخستین مرحله، حدود ۱۵ طرح و ایده قرآنی جمعآوری و بررسی شد که با استقبال خوبی همراه بود.
وی تصریح کرد: این روند در دیماه ۱۴۰۳ با انتشار فراخوان رسمی در سطح کشور ادامه یافت و نزدیک به ۱۵۰ طرح به دبیرخانه رسید که پس از داوری در دو مرحله، همایشی در حسینیه الزهرای مجتمع امام خمینی (ره) برگزار شد.
عضو هیئتمدیره مرکز قرآن، عترت و نماز کانون مدارس اسلامی گفت: این رویداد مقدمهای برای شکلگیری رسمی مرکز قرآن، عترت و نماز کانون مدارس اسلامی با عنوان «همقدم» شد؛ مرکزی که مخفف «هماندیشی معلمان قرآن و دینی مدارس» است و با هدف ساماندهی، حمایت و توسعه ایدههای نو قرآنی فعالیت میکند.
آقای جویاییان دربارۀ اهداف سومین فراخوان اضافه کرد: رشد معنویت با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب، کاهش آسیبهای اجتماعی نوجوانان با الهام از آموزههای قرآنی، شناسایی و حمایت از ایدههای نوآورانه، ایجاد انگیزه پژوهش در میان معلمان و معرفی ایدههای برتر به مدارس و نهادهای ذیربط از مهمترین اهداف این رویداد است.
گفتنی است؛ مهلت ارسال آثار (طرحها و ایدهها) برای شرکت در این رویداد، ۱۵ دیماه اعلام شده است و علاقهمندان میتوانند آثار خود را به نشانی اینترنتی survey.porsline.ir/s/۳۴c۳۳Eyl ارسال کنند.