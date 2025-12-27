به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این اردو دوشنبه نهم دی به میزبانی هیأت اسکی استان فارس و با هدف آماده‌سازی ملی‌پوشان برای مسابقات انتخابی و رویداد‌های بین‌المللی منتهی به قهرمانی آسیا در ازبکستان برگزار می‌شود.

در این اردو ۲۴ ورزشکار مطرح کشور حضور دارند و برنامه‌ها زیر نظر علیرضا احمدپور رئیس کمیته استعداد‌یابی فدراسیون اسکی اجرا خواهد شد.

از استان فارس نیز انیتا نواب در جمع ملی‌پوشان حاضر می شود.

فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به اداره کل ورزش و جوانان فارس همکاری در آماده‌سازی و ایمن‌سازی پیست، مهیا کردن مسیر‌ها و هماهنگی‌های اجرایی و پشتیبانی فنی را خواستار شده است.

برگزاری این اردو نقش مؤثری در ارتقای سطح آمادگی ملی‌پوشان و توسعه ورزش‌های زمستانی در استان فارس دارد.