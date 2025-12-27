به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ عملیات اجرایی دو طرح سرمایه گذاری شهری در قالب طرح‌های اینوا در ارومیه بر زمین زده شد.

طرح نخست طرح خیابان غذا با سی باب غرفه غذا ست که در متراژ ۴۹۰۰ متر مربع با اعتبار ۴۶۵ میلیارد تومان و باهدف جذب گردشگر اجرا می شود.



طرح دوم احداث ۴ جایگاه‌ سوخت مقیاس کوچک برای دسترسی آسان مردم به بنزین و گاز مایع است این طرح با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان اجرا می شود.



در مجموع این طرح‌ها با اعتبار نیم همت و با سرمایه گذاری بخش خصوصی و شهرداری ارومیه در مدت ۹ ماه مورد بهره برداری قرار می‌گیرد و برای ۱۲۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.