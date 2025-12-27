پخش زنده
استاندار لرستان بر ضرورت حرکت از اقتصاد سنتی به دیجیتال و بهره گیری از فناوری اطلاعات تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ سید سعید شاهرخی در جلسه ی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور برگزار شد، گفت: باتوجه به رشد و توسعه فناوری اطلاعات در عرصههای مختلف جامعه، حرکت از اقتصاد سنتی به دیجیتال ضروری است.
استاندار لرستان با اشاره به حضور معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور در استان افزود: به وجود چنین فرزندانی از لرستان که در سطح کشور مایه خیر و برکت برای استان هستند، خرسندیم و ظرفیتهای معاون وزیر در این حوزه زمینه ساز جهش و توسعه حوزه فناوری اطلاعات در استان خواهد شد.
وی با بیان اینکه امروز کسی نمیتواند منکر نقش فناوری اطلاعات در زندگی بشر بشود، گفت: هر اندازه از این ظرفیت غفلت کنیم از دور توسعه و زندگی مدرن، عقب خواهیم ماند.
شاهرخی افزود:امروز دنیا در حال حرکت شتابان و سرمایهگذاری در حوزه فناوری اطلاعات است و ریل گذاری آن هم از سوی یک لرستانی در این حوزه در حال انجام است که باید از این فرصت استفاده کنیم.
استاندار لرستان با تأکيد بر حرکت از اقتصاد سنتی به سمت اقتصاد دیجیتال: بیان کرد فرآیندهای سنتی و دستی موجود در حوزه اقتصاد و بنگاهها باید در حوزه ی خدمات هم به سمت فناوریهای نو برود.
شاهرخی با تاکید بر آموزش در حوزه ی فناوری اطلاعات گفت: در این زمینه باید توجه ویژهای به حوزه آموزش داشت و در حوزه ی فناوری اطلاعات دانشگاه لرستان هم یک تیم متخصص فعالیت دارد.
وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیتهای این حوزه منجر به بهبود فضای کسب وکارهای اقتصادی و اشتغال خواهد شد، گفت: توجه به این حوزه مانع مهاجرت نخبگان و بهبود شرایط اقتصادی میشود.
استاندار لرستان با اشاره به نگاه خوب شهرداری خرم آباد برای حرکت در مسیر شهر هوشمند و فرهنگسازی در این زمینه افزود: همه ی دستگاهها باید توجه ویژهای به این حوزه داشته باشند و معاونت منابع انسانی و سازمان برنامه ریزی استان از متخصصان این حوزه حمایتهای لازم را در دستور کار قرار دهند.
شاهرخی با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه ی فناوری اطلاعات گفت: ما نیروهای تاثیرگذاری در شرکتهای دانش بنیان در تهران داریم که اگر زمینه ی فعالیت آنها را در استان فراهم میکردیم، امروز در لرستان مشغول کارآفرینی بودند.
وی تأکید کرد: باید از جوانان خلاق، مراکز علمی و دانشگاهی این حوزه و بخش خصوصی فعال در حوزه ی فناوری اطلاعات، حمایت میکنیم.
شاهرخی افزود: برهمین اساس رویکرد ما در شورای برنامه ریزی استان توجه ویژه به طرحها و ظرفیتهای حوزه فناوری اطلاعات خواهد بود تا تسهیلات کافی از طریق گشایش خط اعتباری به این حوزه پرداخت شود.
وی بیان کرد: باید منابع مالی را به مسیرهایی سوق بدهیم که ارزش افزوده داشته باشد و فناوری اطلاعات یکی از این حوزه است.
استاندار لرستان گفت: باید زمینه را برای نقش آفرینی متخصصان در این حوزه فراهم کنیم تا سرمایههای استان به خارج از کشور و سایر استانها مهاجرت نکنند.
شاهرخی افزود:در این حوزه باید متفاوت از گذشته و با جدیدترین روشها و تکنولوژیها حرکت کنیم: و با این شرایط ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار از ظرفیت ماده ۵۶ برای تکمیل برخی طرحها جذب کردیم.
استاندار با اشاره به مواردی مانند آنتن دهی و چگونگی فعالیت اپراتورها در استان گفت: باید عملکردها به نحوی باشد که پدیده عمرانی به پدیده اجتماعی تبدیل نشود یا طرح اجتماعی به طرح انسانی تبدیل نشود و برخی مسائل را با گفتوگو و همکاری بین دستگاهی حل کرد.