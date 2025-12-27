استاندار همدان گفت: آمار دقیق، جذب اعتبارات و مشارکت مردمی سه ضلع توسعه استان است.

آمار دقیق، جذب اعتبارات و مشارکت مردمی سه ضلع توسعه استان همدان

آمار دقیق، جذب اعتبارات و مشارکت مردمی سه ضلع توسعه استان همدان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استا همدان، حمید ملانوری شمسی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق سرشماری و دستیابی به آمار واقعی جمعیتی، افزود: ۱۴ دی تا ۳ بهمن سرشماری آزمایشی نفوس و مسکن در شهر جوکار و روستای کسب ملایر به عنوان مناطق اجرای آزمایشی این طرح در استان اجرا خواهد شد.

او با اشاره به اینکه سرشماری سال ۹۵ مبنای برنامه ریزی ۱۰ ساله استان همدان و کشور خواهد بود، از همه دستگاه‌ها خواست، برای اجرای دقیق سرشماری همکاری همه جانبه داشته باشند.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه هر دستگاه عملکرد ۶ ماهه خود را باید در رسانه‌ها منتشر کند که در اعتبارات آنها مؤثر خواهد بود، به مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، به عنوان متولی این امر تذکر داد.

حمید ملانوری شمسی همچنین بر جذب اعتبارات از راه‌های مختلف از جمله نشاندار کردن مالیات تاکید کرد و افزود: بند خ ماده ۲۰ ظرفیت بسیار خوبی برای جذب اعتبارات است که باید پیگیری شود.

او، خواستار تاسیس صندوق مسئولیت‌های اجتماعی استان، بهره‌گیری از ظرفیت خیران با ایجاد انگیزه و شناسایی زمینه‌های علاقه مندی خیران، جذب مشارکت‌های مردمی شد و تصریح کرد: ممنوعیت تغییر کاربری نمازخانه مدارس تصویب و ابلاغ شود.

مدیرکل دفتر جمعیت و سرشماری مرکز آمار ایران هم با اشاره به تغییر رویکرد اساسی در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ به روش ثبتی مبنا، گفت: در این روش به جای مراجعه به درب منازل، از داده‌های ثبتی سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌ها و ادارات مراجعه خواهد شد.

علی‌اکبر محزون افزود: مرحله آزمایشی سرشماری از ۱۴ دی تا ۳ بهمن در چند منطقه کشور اجرا می‌شود و براساس انطباق داده‌های موجود در پایگاه‌های ادارات و اطلاعاتی که از خانوار‌ها گردآوری خواهد شد، تصمیم می‌گیریم که درصد استفاده از روش ثبتی مبنا در سرشماری نفوس و مسکن چقدر خواهد بود.

احمد رفیع میرزا، معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هم با اشاره به اجرای آزمایشی سرشماری به مدت ۲۰ روز در شهر جوکار و روستای کسب ملایر، گفت: در هر دستگاه اجرایی سامانه‌هایی ایجاد شده و ثبت اطلاعات دقیق از سوی مردم در سامانه موجب افزایش دقت این سرشماری خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان هم با اشاره به اینکه در بودجه سال ۹۵ حقوق‌های زیر ۴۰ میلیون تومان از مالیات معاف هستند، گفت: افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد خواهد بود.

سیدمهدی وفایی از تخصیص ۷۲ درصد اعتبارات جاری استان همدان خبر داد و از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست، برای اوراق و جذب اعتبارات بخش توازن با توجه به اینکه فقط ۵ درصد اعتبارات این بخش تخصیص یافته است، اقدام کنند.

مهدی رضایی، مدیرکل هواشناسی استان همدان هم با اشاره به افتتاح مرکز هواشناسی کبودراهنگ، گفت: تا دیروز ۳۷.۳ دهم میلیمتر بارش در استان ثبت شده که ۶۷ درصد کسری بارش داریم و براساس پیش بینی‌ها وضعیت بارندگی زمستان تا بهار استان طبیعی خواهد بود، اما کسری بارندگی پاییز را جبران نخواهد کرد.

در پایان ابلاغ‌های مسئولان طرح سرشماری نفوس و مسکن در استان اعطا شد.