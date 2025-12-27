طرح کلان «هوشمندسازی برآورد سطوح زیرکشت» ارائه‌شده از سوی عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، موفق به کسب رتبه برتر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رمضانعلی خرمی‌ کتریمی عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، با طرح کلان «هوشمندسازی برآورد سطوح زیرکشت» مبتنی بر ماشین ابداعی پردازشگر تصویر و داده‌های سکوهای فضایی، موفق به کسب رتبه برتر شد.

وی در تشریح این طرح گفت: این پروژه به عنوان یک رویکرد نوین در کشاورزی، با هدف افزایش دقت برآورد سطوح زیرکشت و مدیریت هوشمند مزارع طراحی شده و می‌تواند نقش مؤثری در بهبود تصمیم‌گیری‌های کلان بخش کشاورزی ایفا کند.

خرمی با اشاره به کاربرد فناوری‌های پیشرفته پردازش تصویر افزود: ماشین پردازشگر تصویر در این طرح قادر است تصاویر دریافتی از اراضی کشاورزی را به‌صورت خودکار تجزیه و تحلیل کرده و اطلاعات دقیقی از نوع محصول، تراکم پوشش گیاهی و وضعیت سلامت مزارع ارائه دهد.

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی مازندران تأکید کرد: داده‌های دریافتی از سکوهای فضایی و ماهواره‌های فعال، تصاویر هوایی با دقت بالا را در بازه‌های زمانی مختلف فراهم می‌کنند که امکان رصد تغییرات اقلیمی، محیطی و سطح زیرکشت را با سرعت و دقت بالا فراهم می‌سازد.

وی از افزایش دقت و کاهش هزینه‌ها به عنوان مهم‌ترین مزایای این طرح نام برد و گفت: با استفاده از این فناوری، برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای مدیریت منابع آب و خاک انجام خواهد شد و چالش‌های موجود در برآورد سنتی سطوح زیرکشت کاهش می‌یابد.

خرمی همچنین به قابلیت هشداردهی این سامانه اشاره کرد و افزود: شناسایی زودهنگام مشکلاتی مانند کمبود آب یا هجوم آفات، به کشاورزان کمک می‌کند تا اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام دهند و از خسارات اقتصادی و زیست‌محیطی جلوگیری شود.

وی درباره آینده اجرای این طرح گفت: این پروژه در مرحله نخست به‌صورت پایلوت در چند منطقه کشور اجرا می‌شود و در صورت موفقیت، قابلیت توسعه و تعمیم به سایر استان‌ها را خواهد داشت.

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران در پایان تصریح کرد: هدف نهایی ما حرکت به سمت کشاورزی هوشمند، افزایش بهره‌وری و تحقق توسعه پایدار در بخش کشاورزی کشور است.

گزارش از حامد گلی