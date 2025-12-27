پخش زنده
دو دستگاه خودرو با ۳۴۸ میلیون ریال خلافی در پلیس راه اراک به توره توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ رئیس پلیس راه استان از توقیف دو دستگاه خودرو با ۳۴۸ میلیون ریال خلافی در پلیس راه اراک - توره خبر داد.
سرهنگ روح الله آشوری افزود: مأموران گروه کنترل ترافیک پلیس راه اراک - توره در حین گشت زنى در محور مواصلاتى اراک - توره دو دستگاه خودروى را به علت ارتکاب به تخلفات حادثه ساز رانندگى توقیف کردند.
آشوری گفت: پس از استعلام وضعیت خودرو از سامانه اجرائیات مشخص شد، خودروها مذکور ۳۴۸ میلیون ریال خلافی دارد.