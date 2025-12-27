به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،این تفاهمنامه بین مدیر عامل بنیاد ملی پویانمایی کشور، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی و رئیس پارک و علم و فناوری خراسان رضوی به امضا رسید.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی امروز در مراسم امضای این تفاهمنامه گفت: مشهد و خراسان رضوی در حوزه صنایع فرهنگی و خلاق ، رتبه دوم کشوررا دارد اما نبود انسجام و هماهنگی دستگاه‌های دولتی، نبود سیاست‌های جامع حمایتی و ضعف در بازارپردازی از جمله مشکلات اصلی این حوزه است.

حسین مسگرانی افزود: مرکز نوآوری پویانمایی و فناوری‌های خلاق فرهنگی خراسان رضوی در مجتمع فرهنگی و هنری امام رضا (ع) واقع در بوستان ملت شهر مشهد راه اندازی شود.

مشهد، در مسیر تبدیل‌شدن به قطب صنایع خلاق و فناوری‌های نرم کشور

مدیر کل پارک علم و فناوری خراسان رضوی نیز در این مراسم با تاکید بر ظرفیت بالای مشهد در حوزه صنایع خلاق، آی‌تی و پویانمایی گفت: توسعه زیرساخت‌های فیزیکی مناسب می‌تواند زمینه استقرار و رشد شرکت‌های فناور این حوزه را در داخل شهر فراهم کند.

جواد صفائی با اشاره به سابقه فعالیت بیش از ۲۲ ساله این پارک به عنوان یکی از نخستین پارک‌های علم و فناوری کشور، افزود: از ابتدای تاسیس تاکنون بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ شرکت فناور و دانش‌بنیان تحت حمایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی قرار گرفته‌اند و هم‌اکنون ۶۱۰ شرکت فعال در این مجموعه مشغول فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه پارک علم و فناوری خراسان رضوی در گستره‌ای جغرافیایی وسیع فعالیت می‌کند، ادامه داد: شرکت‌ها و مراکز وابسته به پارک در شهر‌های مشهد، نیشابور، سبزوار، تربت‌حیدریه، قوچان و چند شهرستان دیگر مستقر هستند و این موضوع نشان‌دهنده نقش گسترده پارک در زیست‌بوم فناوری استان است.

تولید ۱۵۰۰ محصول فناورانه و دانش‌بنیان در خراسان رضوی

مدیرکل پارک علم و فناوری خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت بالای استان در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان عنوان کرد: در استان خراسان رضوی بیش از ۸۰ شرکت دانش‌بنیان فعال وجود دارد و تاکنون بیش از هزار و ۵۰۰ محصول فناورانه و دانش‌بنیان در این مجموعه‌ها تولید شده است؛ محصولاتی که برخی از آنها در سطح ملی و حتی بین‌المللی مایه افتخار استان هستند.

وی ادامه داد: این پارک دارای ۱۷ مرکز رشد فعال بوده که یکی از آنها مرکز رشد صنایع خلاق و فرهنگی است. در این مرکز حدود ۷۰ شرکت مستقر است و بیش از هزار و ۵۰۰ نفر نیروی فعال در آنها مشغول‌به‌کار هستند و گردش مالی سالانه این شرکت‌ها بیش از چهار هزار میلیارد ریال است که مجموع گردش مالی آنها به چند همت می‌رسد.

صفائی با اشاره به فعالیت شرکت‌های فناور استان در حوزه انرژی، نفت و پتروشیمی افزود: باوجود اینکه خراسان رضوی جزو مناطق نفت‌خیز کشور محسوب نمی‌شود، اما شرکت‌های فناور استان در ارائه خدمات به پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی کشور نقش مؤثری دارند و در برخی پروژه‌ها، چندین شرکت مشهدی به‌صورت هم‌زمان مشارکت می‌کنند.

وی یکی از چالش‌های مهم پارک علم و فناوری استان را کمبود فضای مناسب برای استقرار شرکت‌های حوزه فناوری‌های نرم، آی‌تی و صنایع خلاق در داخل شهر عنوان کرد و ادامه داد: بخش زیادی از زیرساخت‌های پارک در خارج از محدوده شهری قرار دارد که این موضوع برای شرکت‌های صنعتی مناسب است، اما برای شرکت‌های فعال در حوزه آی‌تی، پویانمایی و صنایع خلاق، رفت‌وآمد و استقرار در این مناطق توجیه‌پذیر نیست.

مدیرکل پارک علم و فناوری خراسان رضویوی با اشاره به تأکید وزارت علوم بر توسعه صنایع خلاق در مشهد و این استان گفت: با توجه به ظرفیت بالای استان انتظار می‌رود زیرساخت‌های فیزیکی مناسبی برای استقرار این شرکت‌ها فراهم شود. در شرایط فعلی و با توجه به محدودیت منابع دولتی، ساخت ساختمان‌های جدید مقرون‌به‌صرفه نیست و استفاده از ظرفیت ساختمان‌های موجود دولتی، بهترین راهکار محسوب می‌شود.