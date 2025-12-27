به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور گروه جهادی پزشکی ولی عصر تهران در شهرستان آغاجاری خدمات دندانپزشکی و روان پزشکی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی به صورت رایگان ارائه شد.

این طرح در راستای ارائه خدمات دندانپزشکی و روان پزشکی رایگان و ارتقای سلامت جامعه هدف این نهاد حمایتی در مناطق محروم با حضور این گروه جهادی و همکاری مجموعه فرمانداری، شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری و کمیته امداد امام (ره) شهرستان انجام شد

با اجرای این طرح بیش از ۳۰۰ نفر از مددجویان کمیته امداد امام آغاجاری از خدمات دندانپزشکی شامل جراحی دهان و دندان، عصب کشی، پر کردن و جرم گیری و مشاوره روان پزشکی به صورت رایگان بهره‌مند شدند.