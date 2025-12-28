پخش زنده
از سوی فدراسیون وزنه برداری، سوگل مرادی بانوی خوشآتیه کردستانی به فینال جشنواره استعدادیابی وزنهبرداری دعوت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مرحله نهایی استعدادیابی وزنهبرداری نونهالان ایران، بهمن ماه به میزبانی استان یزد برگزار میشود.
فدراسیون وزنهبرداری لیست نفرات منتخب بخش بانوان برای حضور در فینال جشنواره استعدادیابی را اعلام کرد که براساس آن سوگل مرادی نیز به این جشنواره فراخوانده شدهاست.
در این مرحله ۴۵ وزنه بردار منتخب جشنوارههای منطقهای حضور خواهند داشت.