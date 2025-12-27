مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با تأکید بر نقش همکاری‌های بین‌بخشی گفت: هم‌افزایی واقعی میان دستگاه‌ها، به‌ویژه محیط زیست و شهرداری، شرط اصلی حل بخش زیادی از مشکلات محیط زیستی تهران است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن عباس‌نژاد در جلسه هم‌اندیشی بررسی چالش‌های محیط زیست شهری تهران افزود: سیاست این اداره کل حرکت به سمت حداکثر همکاری بین‌بخشی با دستگاه‌های مرتبط، به‌خصوص شهرداری تهران است.

وی با اشاره به فعالیت‌های موازی اداره کل محیط زیست استان تهران و محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری افزود: هم‌راستا شدن این فعالیت‌ها و استفاده از ظرفیت‌های مشترک می‌تواند به رفع بخش قابل توجهی از مشکلات موجود منجر شود و اثربخشی اقدامات نظارتی را افزایش دهد.

عباس‌نژاد با بیان اینکه بخش زیادی از مشکلات محیط زیستی تهران ریشه در ضعف نظارت‌های گذشته دارد، تصریح کرد: در حوزه‌هایی مانند ساخت‌وساز در حریم شهر و فعالیت واحد‌های صنعتی، نظارت کافی صورت نگرفته و همین موضوع موجب افزایش آلودگی‌های تجمعی در آب، خاک و هوا شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با تأکید بر رویکرد غیرسیاسی این مجموعه گفت: محیط زیست فراتر از جناح‌بندی‌های سیاسی است و ما آماده همکاری با هر نهادی هستیم که در مسیر حل مسائل محیط زیستی گام بردارد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم جلسات مشترک و هم‌افزایی دستگاه‌ها، بتوان گام‌های مؤثری برای بهبود وضعیت محیط زیست شهری تهران برداشت.